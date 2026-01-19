Губернатор Кировской области России: Беларусь является образцом сохранения исторической памяти
«Делать свое и зарабатывать вместе». Именно так можно сформулировать главный смысл переговоров во Дворце Независимости – Президент Беларуси 19 января провел встречу с губернатором Кировской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны в ближайшее время намерены удвоить товарооборот. Пока цифры нельзя назвать впечатляющими, но куда важнее другое – динамика.
Губернатор Кировской области возложил цветы к мемориалу на площади Победы, планирует посетить Брестскую крепость-герой, а в Крещенский сочельник побывал на службе в столичном Всехсвятском храме. В Беларуси сохранили не только качественные бренды, но, что важно, идейную составляющую.
Александр Соколов, губернатор Кировской области России:
Беларусь является образцом сохранения исторической памяти. Прежде всего по Второй мировой войне, по Отечественной войне. Очень хорошая система патриотического воспитания молодежи. У нас она тоже существует. Тоже хорошая. Но, мне кажется, было бы интересно нашу молодежь соединить вместе. Как мы воспитываем нашу молодежь, таким и будет будущее.
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