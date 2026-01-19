«Делать свое и зарабатывать вместе». Именно так можно сформулировать главный смысл переговоров во Дворце Независимости – Президент Беларуси 19 января провел встречу с губернатором Кировской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны в ближайшее время намерены удвоить товарооборот. Пока цифры нельзя назвать впечатляющими, но куда важнее другое – динамика.

Губернатор Кировской области возложил цветы к мемориалу на площади Победы, планирует посетить Брестскую крепость-герой, а в Крещенский сочельник побывал на службе в столичном Всехсвятском храме. В Беларуси сохранили не только качественные бренды, но, что важно, идейную составляющую.