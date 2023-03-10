Президент: беспредела допустить мы не можем! Цены должны быть справедливыми

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел заседание с правительством. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере – от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Без Президента, Зайца и Герасимова в некоторых хозяйствах не могут на поля выехать. Лень и равнодушие способны проглотить и самые большие инвестиционные вливания, и даже самые смелые проекты. Просчеты в хозяйствовании покупатель не должен оплачивать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7 %. Эта цифра должна быть красной линией, ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие. Беспредела мы допустить просто не можем. Цены должны быть справедливыми. При этом не менее важное условие – полноценный ассортимент на прилавках магазинов. Продукты питания, медикаменты, товары повседневного спроса и для хозяйственно-бытовых нужд – все должно быть в достатке. В приоритете – от отечественного производителя. Поэтому первоочередная задача Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Минсельхозпрода, «Белгоспищепрома», местных органов власти – обеспечить бесперебойные поставки товаров, в том числе продовольственных, на внутренний рынок страны. Все, что мы не потребляем, – пожалуйста, на экспорт.

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