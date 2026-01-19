Окунулись несмотря на морозы! Как белорусы отметили Крещение?
Сегодня православные верующие отмечают Крещение Господне – один из 12 главных праздников церковного года, который еще называют Богоявлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он связан с евангельским событием, когда Иисус Христос принял крещение в водах Иордана от пророка Иоанна Предтечи. Для тысяч белорусов этот день – не только церковная дата, но и живая традиция: люди идут в храмы, набирают освященную воду, а многие решаются окунуться в купели.
И все же смысл праздника куда шире, чем только народный обычай. Крещение – это прежде всего история о свете, обновлении и надежде. Убедилась Галина Буро.
С торжественного молебна начинается чин Великого освещения воды. Рядом с храмом-часовней на территории агротуристического комплекса под Гродно прорубили купель в форме креста. И даже крепкие морозы не уменьшили количество желающих принять благодатное очищение водой.
Галина Буро, корреспондент:
На улице сейчас 8 градусов мороза. Холодно, даже в мыслях не хочется снимать шапку и перчатки. А тем более, заходить в воду, где температура околонулевая. Это настоящее испытание для крепких телом и духом.
С молитвой на устах и верой в сердце Людмила Юхневич первой вошла в ледяную воду. Ни один мускул не дрогнул – такой выдержке позавидуют даже мужчины. По традиции, окунуться нужно трижды и женщина стойко выдержала крещенский ритуал.
Людмила Юхневич, жительница Гродно:
Вода супер! Холодная, но очень здорово, легко, бодряще.
– Какие белорусские женщины?
– Смелые и готовые на такие эксперименты.
Крещение Господне! Православные Беларуси выстраиваются в очереди за святой водой.
Около двух десятков представительниц гродненских предприятий приобщились к крещенскому купанию. В Год белорусской женщины, они доказали: для них нет невыполнимых задач. Коня на скаку остановят, в студеную воду войдут.
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