Окунулись несмотря на морозы! Как белорусы отметили Крещение?

Сегодня православные верующие отмечают Крещение Господне – один из 12 главных праздников церковного года, который еще называют Богоявлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он связан с евангельским событием, когда Иисус Христос принял крещение в водах Иордана от пророка Иоанна Предтечи. Для тысяч белорусов этот день – не только церковная дата, но и живая традиция: люди идут в храмы, набирают освященную воду, а многие решаются окунуться в купели.