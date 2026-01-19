Переговоры Лукашенко с губернатором Кировской области – главное со встречи

«Делать свое и зарабатывать вместе». Именно так можно сформулировать главный смысл переговоров во Дворце Независимости – Президент Беларуси 19 января провел встречу с губернатором Кировской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны в ближайшее время намерены удвоить товарооборот. Пока цифры нельзя назвать впечатляющими, но куда важнее другое – динамика. Читайте здесь: Беларусь и Кировская область намерены удвоить товарооборот Беларусь и Россия могут обеспечить свою независимость практически по всем направлениям – Лукашенко Машиностроение и сельское хозяйство – какие сферы сотрудничества перспективны для Беларуси и Кировской области За четыре дня делегация Кировской области посетит три наших региона. Сегодня знакомится с потенциалом столичных предприятий, 20 января – мясомолочной переработкой в Гродненской и Брестской областях. Большой интерес у гостей к нашей энергетической системе. Профильный министр с мейнстримной фамилией Мороз от белорусского правительства курирует сотрудничество с Кировской областью. В сфере энергетики есть у нас много общего. Лайфхаками поделился глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Интересное направление по переработке торфа. У вас, у нас запасы огромные. И не только для того, чтобы сжигать (это мы научились – котлы производим). В ближайшее время мы построим несколько агрогородков, из леса (у вас его хватает и у нас) построим многоэтажные дома в деревне, очень удобные, компактные, обеспечены они будут топливом из древесины. У нас же много и у вас пропадает этого добра в лесу. Все надо перерабатывать, как в Европе делают: в щепу, в опилки… Котел сделали автоматический, без присутствия человека, в бункер засыпал и ушел. Добавляется, сжигается. Природный газ – это хорошо, но это недешево. Но жалко, пропадает, надо все это перерабатывать. Мы научились это делать и будем делать с добавлением торфа. Это хорошая экспортная составляющая: у нас много торфа покупают. Особенно китайцы. Тепличные хозяйства. У меня дома небольшая теплица, но мы тоже используем эту смесь. Сотрудничать вместе для того, чтобы приобретать новые технологии в торфодобыче, разработке и потреблении, – это очень важно. Это уже третий визит правительства Кировской области в Беларусь. И нынешний – с вайбом конкретики. Переговоры ведутся на уровне ведомств и предприятий. А это должно придать дополнительный импульс взаимовыгодному сотрудничеству. Об этом говорили в белорусском правительстве.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Видим свою задачу в том, чтобы уже сегодня все наработки перешли в формат окончательных договоренностей. Кировский регион для нас является важным и перспективным торговым партнером в Российской Федерации. Товарооборот у нас сложился порядка 108 миллионов долларов за 11 месяцев. И мы уверены, что имеющийся потенциал позволит значительно нарастить эти объемы. Традиционная тема – это АПК. Причем и для нас, и для Кировской области, но и на этом кооперационном участке еще непаханое поле работы.

Александр Лукашенко:

Мы уделяем особое внимание развитию сельского хозяйства, потому что это продовольственная безопасность. В ближайшие год-два мы всех коров поставим в комплексы, а за пятилетку перейдем на комплексное содержание скота. И на откорме, и на воспроизводстве стада. И птица, и свинина. Много производим сейчас индейки. Приучаем людей к индейке. Говорят, что полезное мясо. Можем опытом поделиться, если нужно. И так по каждому направлению. От растениеводства, животноводства до реализации продукции. Читайте также: Мы хотим быть мостом между Востоком и Западом! Лукашенко про партнёрские отношения с ЕС Лукашенко: Европа, возможно, поняла, что ей надо быть субъектом международных отношений Лукашенко: я украинцам всегда намекаю, никто, кроме нас, им не поможет в послевоенное время Основа всего – экономика, а у современных конфликтов есть разные предпосылки. В том числе через слом цивилизационных ориентиров. Людей дезориентируют, страны сталкивают. Беларусь тоже могла бы превратиться в таран против России. Но наше политическое руководство и общество обладают мудростью и с уважением относятся к истории.