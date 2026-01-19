В Минске утвердили список профессий с первоочерёдным правом на арендное жильё

Это специалисты из разных областей – от IT до сферы обслуживания. Среди них – инженеры-программисты и специалисты по организации закупок. Кроме того, на арендные квадраты могут претендовать водители троллейбуса, монтеры пути, повара, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, а также электрогазосварщики и электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей. Всего в список попали 8 профессий.

Сергей Шакель, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Для включения в данный перечень госорганы, либо организации должны написать индивидуальное ходатайство и направить его в администрацию, на территории которой они находятся. В дальнейшем, после сдачи в эксплуатацию дома, в котором будут предусмотрены квартиры для данных категорий граждан, люди должны обращаться в администрацию, эту информацию можно будет узнать на сайте администрации, в общедоступных для ознакомления местах, и написать заявление. Заявления данные будут удовлетворяться в порядке поступления ходатайств.

Актуален реестр будет только год – до 31 декабря 2026-го. Востребованным специалистам выделят порядка 50 квартир.