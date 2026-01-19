В Кирове прошёл полуфинал Кубка П.Леднёва среди женщин

Новый сезон у пятиборцев стартовал в Кирове. Там сегодня, 19 января, прошли полуфинальные соревнования у женщин в рамках этапа Кубка Павла Леднева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В группе «А» серьезную конкуренцию навязала Мария Гнедчик, она показала лучший результат в фехтовании, стала четвертой по итогам полосы препятствий, однако плавание и лазер-ран у нашей спортсменки не задались. Тем не менее белоруска с четвертой суммой баллов шагнула в финал.

В группе «Б» после двух видов программы борьбу завершила одна из главных претенденток на победу – наша Виолетта Гуреева. Завтра пройдут полуфинальные соревнования у мужчин.