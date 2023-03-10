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Президент Беларуси поручил помочь предприятиям в прохождении платежей

10 марта 2023 13:50
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Новости Беларуси. Все социальные обязательства по повышению уровня жизни населения Беларуси должны быть выполнены безоговорочно. На это обратил внимание глава государства на заседании в Доме правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там подвели итоги работы экономики за 2022 год и определили пути решения актуальных задач социально-экономического развития на 2023-й.

Президент Беларуси поручил помочь предприятиям в прохождении платежей-1

Рассмотрели широкий спектр вопросов: влияние санкций на экономику, инвестиции, строительную отрасль и другие сферы. 2022-й выдался непростым. Но, несмотря на все вызовы, сломить нашу страну никому не удалось.

Лукашенко: «Ни экономически, ни политически никому не удастся нас сломить, как не удавалось до сих пор». Подробнее.

Президент Беларуси поручил помочь предприятиям в прохождении платежей-4

Но не время самоуспокаиваться, обращает внимание Президент. Необходимо навести четкий порядок во всех сферах. Важно не допустить беспредела в ценообразовании. Все должно быть справедливо и по всей стране без исключения. А потолок для инфляции – 7 %. Особое внимание к строительной сфере и к развитию регионов. Акцент по-прежнему на создании импортозамещающих производств.

«Достаточный срок, чтобы делать выводы». Лукашенко об изменениях в белорусской экономике за полгода. Читать здесь.

Президент Беларуси поручил помочь предприятиям в прохождении платежей-7

Президент поручил создать единый центр содействия предприятиям в прохождении платежей.

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# Экономика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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