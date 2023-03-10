Президент Беларуси поручил помочь предприятиям в прохождении платежей

Новости Беларуси. Все социальные обязательства по повышению уровня жизни населения Беларуси должны быть выполнены безоговорочно. На это обратил внимание глава государства на заседании в Доме правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там подвели итоги работы экономики за 2022 год и определили пути решения актуальных задач социально-экономического развития на 2023-й.

Лукашенко: «Ни экономически, ни политически никому не удастся нас сломить, как не удавалось до сих пор». Подробнее .

Рассмотрели широкий спектр вопросов: влияние санкций на экономику, инвестиции, строительную отрасль и другие сферы. 2022-й выдался непростым. Но, несмотря на все вызовы, сломить нашу страну никому не удалось.

Но не время самоуспокаиваться, обращает внимание Президент. Необходимо навести четкий порядок во всех сферах. Важно не допустить беспредела в ценообразовании. Все должно быть справедливо и по всей стране без исключения. А потолок для инфляции – 7 %. Особое внимание к строительной сфере и к развитию регионов. Акцент по-прежнему на создании импортозамещающих производств.