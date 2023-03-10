Лукашенко: социальные обязательства по повышению уровня жизни населения должны быть выполнены

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел большое заседание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоялся фундаментальный разговор. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере: от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйство и вопросов в ценообразовании.

Еще до начала большого Совмина в кулуарах министр экономики охотно давал журналистам интервью. Нашему правительству точно не стыдно смотреть в глаза белорусам. В беспрецедентных условиях давления система работает. Но Президент такие выводы раскритиковал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, в декабре мы вышли на рост реальной зарплаты – чуть больше 100 % (подробности). Каждую минуту помните: все социальные обязательства по повышению уровня жизни населения Беларуси должны быть выполнены безоговорочно. Это социальный контракт власти с народом. Приоритетными направлениями для нас были и остаются повышение зарплаты бюджетников и военных, поддержка семей с детьми и пенсионеров. Как, в общем-то, и было в 2022 году, когда на эти цели выделили 32 миллиарда рублей (или на 3 миллиарда больше, чем в предыдущем, 2021-м). Как бы ни было трудно, на это деньги государство должно изыскать.