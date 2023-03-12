Как выгодно купить или построить дачу? Посмотрите на дома в деревнях, которые продают всего за 37 рублей

Новости Беларуси. 10 марта прошло заседание Совмина с участием главы государства, в ходе которого затронули и сферу строительства. Президент напомнил, что все обязательства по созданию инфраструктуры в регионах, данные на Всебелорусском народном собрании и заявленные в программе пятилетки, должны быть выполнены, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отговорки не принимаются. А министр архитектуры отвечает за каждый квадратный метр и объемы строительно-монтажных работ. Ольга Коршун, СТВ:

И вот с каким строительным результатом мы завершили прошлый год. В 2022-м в нашей стране построили более 4 миллионов квадратных метров жилья. Из них более 1 миллиона – с господдержкой.

Лидер по строительству квартир – по-прежнему Минская область. Более 1 миллиона квадратов. В остальных регионах новоселье празднуют не так часто, но все же и там возводят жилье, и достаточно активно. Главное, что из года в год новостроек в Беларуси все больше. А государство, несмотря на объективные сложности, в нашем случае буквально железобетонно выполняет свои социальные обязательства и даже расширяет круг тех, кто может укрепить свой домашний фундамент с господдержкой.

Ольга Коршун:

Вспомнить хотя бы один из последних указов главы государства о том, что военные смогут в перспективе получать в собственность арендное жилье. Если оглянуться еще немного назад, то сегодня нам не песня строить и жить помогает, а вот эти документы. 116-й указ Президента о пустующих домах. Их можно купить за одну базовую. 294-й – о реализации древесины по льготным ценам. И обновленный Кодекс о земле, который вступил в силу с 2023 года. Это крепкий фундамент, который облегчит тяготы ремонта тем, кто мечтал обзавестись собственным домиком в деревне. Согласитесь, во всем мире это роскошь – иметь квадратные метры на природе, вдали от городской суеты и выхлопных газов. Но в Беларуси мечтать не вредно. С теми, кто от планов и мечтаний перешел прямо к делу, встретилась Юлия Мычка.

В Год мира созидания у белорусов есть возможность реализовать свои самые смелые планы на земле. Сразу три новых закона, а также новации в земельном кодексе, для рачительных хозяев как бальзам на душу. Без лишней бумажной волокиты теперь можно расширить подсобное хозяйство, купить домик в деревне буквально за копейки или построить новый, при этом сэкономить на «кругляке» до 50 % от рыночной стоимости.

Я очень доволен и ценой, и качеством. Благодаря этим изменениям рынок недвижимости в сельской местности заметно оживился. И речь не только о населенных пунктах, что поближе к областным и районным центрам. Спрос на домик в деревне ощутим и в глубинке. Даже избы без окон и дверей, но на крепких бревнах сегодня обретают новых хозяев. Шанс на вторую жизнь они получили благодаря 116 указу, когда купить недвижимость можно всего за одну базовую величину.

Александр Левкович, председатель Головчинского сельского совета:

Работа в целом по указу кропотливая и небыстрая. Потому что каждый дом – это своя история, свои интересные моменты. Основная трудность – поиск правообладателей, наследников этих домов. Зачастую они находятся в России, в Украине.

Земля стояла 30 лет. И вот мы поднимали целину. Предприниматель и многодетный отец Андрей Сиваченко уверен, что в деревне Сурды Белыничского района он сорвал настоящий джекпот. Еще крепкий деревянный дом площадью 47 квадратных метров и 25 соток земли. Большой бонус: после бетонных джунглей – тишина и приятные соседи. Андрей станет 23-м жителем этой деревушки. В конце весны он планирует привезти сюда семью и двух котов.

Андрей Сиваченко, житель Могилева:

Хотел себе давным-давно приобрести дачу. Искали много где, долго искали. Получается так, что все сайты смотрели, в реестрах. И получилось так, что нашли не так давно дом этот вот. Приехали, посмотрели, поговорили и решили. Работы много, но она не пугает. В хозяйских руках такие избы превращаются в жемчужины деревенских улиц. Планы у нового владельца амбициозные – большое подсобное хозяйство, поэтому участок хочется побольше. Обновленный земельный кодекс позволяет увеличить его в сельской местности до 1 гектара.

Андрей Сиваченко:

Государство делает все, чтобы были более доступны эти участки. То есть зачем сельсовету это все рушить, если можно сделать, и будет все хорошо. Может быть, даже и возрождение деревни пойдет вверх. Желающих обзавестись усадьбой по цене одного похода в магазин с каждым днем становится все больше. В помощь потенциальным покупателям единый реестр на сайте Госкомимущества, где собрана информация о более тысячи объектах недвижимости по всей стране. В список попали дома, чьих собственников пока ищут, а также те, что решено выставить на торг. Среди лидеров продаж – Могилевская область, Семукачский сельский совет, на территории которого находится 28 деревень. 36 домов готовый уйти с молотка.

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского совета:

По 116 указу мы работаем первый год и видим огромный результат. У нас за прошлый год было выявлено 23 дома, которые были признаны пустующими. И из 23-х домов 12 – проданы. Найти и буквально вселить уют, вновь зажечь домашний очаг. Лист пустующих домов – в постоянном пополнении. Над этим работают регулярно. Деревня Большие Белевичи – это уже четвертый населенный пункт, где побывала комиссия Семукачского сельского совета уже 12 марта до обеда. Дом № 1 по улице Центральной без забора всем своим видом намекает – здесь нас никто не встретит.

Тамара Укружская:

Один объект нужно хотя бы с двух сторон сделать, плюс сараи, которые находятся на территории. Потому что все в реестр помещается и описывается. Мы измеряем расстояние обязательно, метраж дома.

Государство позаботилось и о тех, кто мечтает построить дом своими руками. Если раньше деревянная усадьба многим белорусам была не по карману, то теперь самое время закатать рукава и приступить к стройке. Новый закон о реализации древесины по льготным ценам позволит прилично сэкономить. Для строительства жилых домов, их реконструкции либо для капитального ремонта – максимальный лимит до 70 кубометров круглого леса по ценам лесхозов. Кстати, в феврале правительство снова снизило цену на лес.

Павел Гулидов, начальник отдела производства и реализации продукции Могилевского лесхоза:

С приближением теплого сезона в лесхоз поступает все больше заявок по реализации деловой древесины. А текущий момент к нам обратилось 33 человека, в общем объеме где-то 600 кубометров. Мы готовы к спросу и постараемся удовлетворить все заявки от населения. Тем более цена стала ниже, и уже можно сэкономить до 50 % от рыночной стоимости. Без лишней волокиты купить теперь можно не только древесину, но и другие пиломатериалы отечественного производства. Чтобы насытить внутренний рынок продукцией лесопереработки, во всех областных центрах заработали новые торговые площадки Минлесхоза.