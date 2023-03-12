Как выгодно купить или построить дачу? Посмотрите на дома в деревнях, которые продают всего за 37 рублей
Новости Беларуси. 10 марта прошло заседание Совмина с участием главы государства, в ходе которого затронули и сферу строительства. Президент напомнил, что все обязательства по созданию инфраструктуры в регионах, данные на Всебелорусском народном собрании и заявленные в программе пятилетки, должны быть выполнены, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отговорки не принимаются. А министр архитектуры отвечает за каждый квадратный метр и объемы строительно-монтажных работ.
Ольга Коршун, СТВ:
И вот с каким строительным результатом мы завершили прошлый год. В 2022-м в нашей стране построили более 4 миллионов квадратных метров жилья. Из них более 1 миллиона – с господдержкой.
Лидер по строительству квартир – по-прежнему Минская область. Более 1 миллиона квадратов. В остальных регионах новоселье празднуют не так часто, но все же и там возводят жилье, и достаточно активно. Главное, что из года в год новостроек в Беларуси все больше. А государство, несмотря на объективные сложности, в нашем случае буквально железобетонно выполняет свои социальные обязательства и даже расширяет круг тех, кто может укрепить свой домашний фундамент с господдержкой.
Ольга Коршун:
Вспомнить хотя бы один из последних указов главы государства о том, что военные смогут в перспективе получать в собственность арендное жилье. Если оглянуться еще немного назад, то сегодня нам не песня строить и жить помогает, а вот эти документы. 116-й указ Президента о пустующих домах. Их можно купить за одну базовую. 294-й – о реализации древесины по льготным ценам. И обновленный Кодекс о земле, который вступил в силу с 2023 года. Это крепкий фундамент, который облегчит тяготы ремонта тем, кто мечтал обзавестись собственным домиком в деревне. Согласитесь, во всем мире это роскошь – иметь квадратные метры на природе, вдали от городской суеты и выхлопных газов. Но в Беларуси мечтать не вредно.
С теми, кто от планов и мечтаний перешел прямо к делу, встретилась Юлия Мычка.
В Год мира созидания у белорусов есть возможность реализовать свои самые смелые планы на земле. Сразу три новых закона, а также новации в земельном кодексе, для рачительных хозяев как бальзам на душу. Без лишней бумажной волокиты теперь можно расширить подсобное хозяйство, купить домик в деревне буквально за копейки или построить новый, при этом сэкономить на «кругляке» до 50 % от рыночной стоимости.
Я очень доволен и ценой, и качеством.
Благодаря этим изменениям рынок недвижимости в сельской местности заметно оживился. И речь не только о населенных пунктах, что поближе к областным и районным центрам. Спрос на домик в деревне ощутим и в глубинке. Даже избы без окон и дверей, но на крепких бревнах сегодня обретают новых хозяев. Шанс на вторую жизнь они получили благодаря 116 указу, когда купить недвижимость можно всего за одну базовую величину.
Александр Левкович, председатель Головчинского сельского совета:
Работа в целом по указу кропотливая и небыстрая. Потому что каждый дом – это своя история, свои интересные моменты. Основная трудность – поиск правообладателей, наследников этих домов. Зачастую они находятся в России, в Украине.
Земля стояла 30 лет. И вот мы поднимали целину.
Предприниматель и многодетный отец Андрей Сиваченко уверен, что в деревне Сурды Белыничского района он сорвал настоящий джекпот. Еще крепкий деревянный дом площадью 47 квадратных метров и 25 соток земли. Большой бонус: после бетонных джунглей – тишина и приятные соседи. Андрей станет 23-м жителем этой деревушки. В конце весны он планирует привезти сюда семью и двух котов.
Андрей Сиваченко, житель Могилева:
Хотел себе давным-давно приобрести дачу. Искали много где, долго искали. Получается так, что все сайты смотрели, в реестрах. И получилось так, что нашли не так давно дом этот вот. Приехали, посмотрели, поговорили и решили.
Работы много, но она не пугает. В хозяйских руках такие избы превращаются в жемчужины деревенских улиц. Планы у нового владельца амбициозные – большое подсобное хозяйство, поэтому участок хочется побольше. Обновленный земельный кодекс позволяет увеличить его в сельской местности до 1 гектара.
Андрей Сиваченко:
Государство делает все, чтобы были более доступны эти участки. То есть зачем сельсовету это все рушить, если можно сделать, и будет все хорошо. Может быть, даже и возрождение деревни пойдет вверх.
Желающих обзавестись усадьбой по цене одного похода в магазин с каждым днем становится все больше. В помощь потенциальным покупателям единый реестр на сайте Госкомимущества, где собрана информация о более тысячи объектах недвижимости по всей стране. В список попали дома, чьих собственников пока ищут, а также те, что решено выставить на торг. Среди лидеров продаж – Могилевская область, Семукачский сельский совет, на территории которого находится 28 деревень. 36 домов готовый уйти с молотка.
Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского совета:
По 116 указу мы работаем первый год и видим огромный результат. У нас за прошлый год было выявлено 23 дома, которые были признаны пустующими. И из 23-х домов 12 – проданы.
Найти и буквально вселить уют, вновь зажечь домашний очаг. Лист пустующих домов – в постоянном пополнении. Над этим работают регулярно. Деревня Большие Белевичи – это уже четвертый населенный пункт, где побывала комиссия Семукачского сельского совета уже 12 марта до обеда. Дом № 1 по улице Центральной без забора всем своим видом намекает – здесь нас никто не встретит.
Тамара Укружская:
Один объект нужно хотя бы с двух сторон сделать, плюс сараи, которые находятся на территории. Потому что все в реестр помещается и описывается. Мы измеряем расстояние обязательно, метраж дома.
Государство позаботилось и о тех, кто мечтает построить дом своими руками. Если раньше деревянная усадьба многим белорусам была не по карману, то теперь самое время закатать рукава и приступить к стройке. Новый закон о реализации древесины по льготным ценам позволит прилично сэкономить. Для строительства жилых домов, их реконструкции либо для капитального ремонта – максимальный лимит до 70 кубометров круглого леса по ценам лесхозов. Кстати, в феврале правительство снова снизило цену на лес.
Павел Гулидов, начальник отдела производства и реализации продукции Могилевского лесхоза:
С приближением теплого сезона в лесхоз поступает все больше заявок по реализации деловой древесины. А текущий момент к нам обратилось 33 человека, в общем объеме где-то 600 кубометров. Мы готовы к спросу и постараемся удовлетворить все заявки от населения. Тем более цена стала ниже, и уже можно сэкономить до 50 % от рыночной стоимости.
Без лишней волокиты купить теперь можно не только древесину, но и другие пиломатериалы отечественного производства. Чтобы насытить внутренний рынок продукцией лесопереработки, во всех областных центрах заработали новые торговые площадки Минлесхоза.
Геннадий Дырин, житель Могилева:
Приехал я сюда посмотреть материал, хотел бы изготовить беседку у себя в доме. Здесь уже есть готовые беседки, поэтому склоняюсь рассмотреть такой вариант. Чтобы купить уже готовую.
Вернуть моду на деревянное усадьбы и, главное, сделать их доступными для белорусов. Стать хозяином нового деревянного дома можно будет и минуя стройку. Новый проект от Минлесхоза – это уже готовые срубы и бани. Красивые и недорогие, в Беларуси такое соотношение цены и качества для своих возможно. И это еще один глобальный штрих в картине современного ренессанса белорусского села.