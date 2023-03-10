Лукашенко: «Ни экономически, ни политически никому не удастся нас сломить, как не удавалось до сих пор»

Ни экономически, ни политически никому не удалось сломить Беларусь и не удастся. Это подчеркнул глава государства на заседании Совета министров, на котором рассматриваются итоги работы экономики за 2022 год и актуальные задачи социально-экономического развития на 2023-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас, как известно, пытались давить по всем направлениям: под удар попали ключевые экспортные отрасли, 40 % наших традиционных рынков сбыта, транспортно-логистические коридоры, система банковских расчетов. Совершенно понятно: это не просто желание парализовать белорусскую экономику – это планомерная попытка лишить обычных людей средств к существованию. Как итог – вызвать социальный взрыв, который поставил бы вопрос о том, останется ли на политической карте мира такое государство, как наше. Как и прежде, со всей ответственностью заявляю: останется и будет только крепче. Ни экономически, ни политически никому не удастся нас сломить, как не удавалось до сих пор. В такой непростой ситуации главной задачей для премьер-министра, правительства и всей вертикали власти было обеспечить эффективную работу экономики, стабильность социально-трудовой сферы и поддерживать уровень благосостояния населения. На протяжении года мы не раз проводили совещания, вырабатывали упреждающие и компенсирующие меры, оценивали их действенность, находили окна возможностей. Таким образом, получили колоссальный опыт развития даже в таких беспрецедентных условиях. Поэтому можно с уверенностью говорить, что экзамен на экономическую устойчивость мы в целом выдержали.