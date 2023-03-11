Олег Гайдукевич: «На Китай нельзя переориентироваться за месяц. Мы работали там десятки лет»

Логистика и платежи – это основные проблемы, с которыми сталкиваются белорусские экспортеры. Для их решения Президент потребовал создать единый центр содействия управлению финансовыми потоками. Впрочем, и внутренние резервы до конца не использованы. Президент поставил задачи и аграриям, и промышленникам. Эти инициативы сейчас активно обсуждаются в экспертном сообществе.

Юлия Абухович, старший преподаватель БГТУ: Губернаторам дать больше власти, чтобы все такие вопросы, связанные непосредственно с развитием региона, решались на уровне губернатора. Чтобы не было волокиты. Чтобы, если предприятиям для развития нужна помощь, средства, они обращались к губернаторам, и они могли решить эту задачу и не тащили все эти проблемы наверх. Второй момент – было недовольство или сложности работы с банками, которые на сегодня, по мнению Президента, во многом тормозят выдачу кредитов, нормальные финансовые операции, именно субъектам хозяйствования, которые нуждаются в заемных средствах, чтобы продолжать эффективно работать. Этот вопрос был поднят и поставлен на серьезный контроль.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Благодаря грамотной внешней политике, которую выстраивали в течение 30 лет, мы быстро начали работать по изменению своих рынков сбыта на те страны, которые нам дружественны. Ведь на Китай нельзя переориентироваться за месяц. Мы работали там десятки лет. Президент уделял этому внимание на протяжении всех лет, поэтому получилось. Ближний Восток, Иран, другие страны Ближнего Востока, Африка. Мы работали там десятки лет, поэтому сегодня у нас получается эти рынки открывать для себя с другой стороны, развивать это все. Те потоки, которые шли у нас раньше в Евросоюз, те страны, которые сейчас ввели санкции, мы оттуда ушли и быстро переориентируем. Второй момент очень важный, который Президент отметил, – то, что сейчас надо делать качественный скачок вперед. Не просто бороться с санкциями, последствиями, реагировать на что-то, а делать шаги на опережение. О чем речь идет? Создание инновационных производств вместе с нашими союзниками, с Россией, с другими странами. Полное импортозамещение и не только. Чтобы мы уходили от зависимости не только в поставках, мы должны производить свое высококачественное, свои продукты, товары. Если взять сельское хозяйство, мы полностью независимы сейчас. Мы можем накормить сами свой народ.

Заседание Совета министров под руководством главы государства продолжалось почти 4 часа. Без внимания не остались самые злободневные темы. Состоялся фундаментальный разговор о перспективах социально-экономического развития страны. Президент не раз подчеркивал, что экономика является основой всего, включая вопросы безопасности.

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