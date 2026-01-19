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В течение всего дня энергетиками проводилось восстановление режима работы – Денис Мороз об аварии на ТЭЦ

19 января 2026 18:27
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На встрече Президента Беларуси с губернатором Кировской области сегодня прозвучала и тема надежности коммунальной инфраструктуры. Глава государства отметил: в период сильных морозов особое внимание состоянию теплотрассы устойчивой работе энергетической системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прозвучал и практический ориентир для специалистов – выдерживать разумный баланс температуры теплоносителей и давления в сетях.

Наиболее вероятной причиной инцидента специалисты называют повышенную нагрузку на трубопроводы в условиях сильных морозов. Тепло и горячую воду поэтапно возвращают минчанам. Приоритет – социальным объектам. Персонал «Минскэнерго» будет работать в усиленном круглосуточном режиме до полного восстановления теплоснабжения.

В течение всего дня энергетиками проводилось восстановление режима работы – Денис Мороз об аварии на ТЭЦ-2

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
В течение всего сегодняшнего дня энергетиками на ТЭЦ-4 производилось восстановление режима работы на этой тепломагистрали за счет ее наполнения горячей водой. В 17 часов 21 минуту восстановление водного режима тепловой магистрали было закончено и включены циркуляционные насосы для подачи теплоносителя в тепломагистраль.

В общей сложности в проведении восстановительных работ на магистральных сетях участвовало порядка 100 человек – это непосредственно работники энергосистемы. Кроме того, со стороны предприятий жилищно-коммунального хозяйства в восстановлении теплоснабжения в домах задействовано более 200 человек.

# Денис Мороз # ТЭЦ в Беларуси

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