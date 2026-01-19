В течение всего дня энергетиками проводилось восстановление режима работы – Денис Мороз об аварии на ТЭЦ

На встрече Президента Беларуси с губернатором Кировской области сегодня прозвучала и тема надежности коммунальной инфраструктуры. Глава государства отметил: в период сильных морозов особое внимание состоянию теплотрассы устойчивой работе энергетической системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прозвучал и практический ориентир для специалистов – выдерживать разумный баланс температуры теплоносителей и давления в сетях.

Наиболее вероятной причиной инцидента специалисты называют повышенную нагрузку на трубопроводы в условиях сильных морозов. Тепло и горячую воду поэтапно возвращают минчанам. Приоритет – социальным объектам. Персонал «Минскэнерго» будет работать в усиленном круглосуточном режиме до полного восстановления теплоснабжения.