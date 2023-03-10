Лукашенко: каждый губернатор ответит за каждое сгнившее яблоко!
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел заседание с правительством. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере – от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы получили действительно рекордный урожай и рекордную экспортную выручку. Но в основном за счет растениеводства. В текущем году подтягиваем животноводство. Надо выводить наш аграрный сектор на новый уровень. Условия благоприятные: урожайность хорошая, обеспеченность кормами пусть и не до 100 %, но повысили. Хотя, как мне докладывают, в половине районов страны пока не в состоянии остановить сокращение поголовья скота. Но с вице-премьером мы недавно обсуждали этот вопрос. Соберите все силы в кулак и наведите железную производственную дисциплину. Здесь все зависит только от дисциплины.
Каждый год Комитет госконтроля пишет и про проблему со стабилизационными фондами. Плохие условия хранения, низкое качество продукции, нет выборки. Я попрошу по окончании этого зимнего периода до нового урожая доложить мне, как сработали правительство и губернаторы в этом плане. Спрос будет серьезный. Каждый губернатор ответит за каждое сгнившее яблоко. Конечно, не будет спроса и выборки, если к середине зимы все там у вас завяло и сгнило. Как в эту цепочку встроены торговые сети? Мы напрягаем аграриев, чтобы обеспечить население качественными отечественными продуктами по приемлемым ценам, а у торговли даже нет обязательств реализовать то, что выращено на родной земле.
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