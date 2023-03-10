Лукашенко: каждый губернатор ответит за каждое сгнившее яблоко!

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел заседание с правительством. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере – от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы получили действительно рекордный урожай и рекордную экспортную выручку. Но в основном за счет растениеводства. В текущем году подтягиваем животноводство. Надо выводить наш аграрный сектор на новый уровень. Условия благоприятные: урожайность хорошая, обеспеченность кормами пусть и не до 100 %, но повысили. Хотя, как мне докладывают, в половине районов страны пока не в состоянии остановить сокращение поголовья скота. Но с вице-премьером мы недавно обсуждали этот вопрос. Соберите все силы в кулак и наведите железную производственную дисциплину. Здесь все зависит только от дисциплины.