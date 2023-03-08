Один из первых колхозов в Беларуси. Школьный географ собрал в музее почти 100 лет истории деревни

Новости Беларуси. Праздник в квадрате. В деревне Борздовка Оршанского района поздравления сегодня принимают не только женщины, но и все жители поселка. 8 марта – день рождения у местного агропредприятия, где трудится большинство сельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В далеком 1929 году на стыке трех районов был образован один из первых колхозов. Сейчас фермы в хозяйстве роботизированы. Есть собственное производство. Но люди все также бережно относятся к земле и своему прошлому. В деревне, куда стремится вернуться молодежь, побывал Виктор Пралич.

Уже почти век как 8 Марта в деревне Борздовка – двойной праздник. Бесспорно, поздравления принимают прекрасные жительницы городка. Из истории известно, что в первые дни весны день рождение и у местного агропредприятия. Как это было?

Чтобы будущие поколения знали и помнили свои истоки, географ средней школы Владимир Печенкин создал путеводитель. Экспозиция, как машина времени, переносит нас в 1929-й год, когда на стыке ныне Оршанского, Дубровенского и Горецкого районов сельчане создали один из первых колхозов.

Владимир Печенкин, учитель Борздовской средней школы:

Это было что-то новое, неизведанное. Но когда создали ясли-сад, то у женщины что? Руки освободились. Пошли молодые девочки, помогали там детей смотреть. Женщины могли трудиться в колхозе. Появилось больше времени.

В музее даже есть фотографии первых работниц. Сохранены и их воспоминания, которые свидетельствуют о том, что труд и в полях, и на фермах был ручной. Сотрудников отмечали высокими наградами. К примеру, тракторист Михаил Ачковский имел золотую медаль ВДНХ. Марку держат и сегодня.

Кирилл Ачковский, механизатор сельхозпредприятия:

Не зря же дед работал. Надо и нам к чему-то стремиться.

Теперь дело деда тракториста-орденоносца продолжает и Кирилл Ачковский. Работает механизатором в местном сельхозпредприятии. Недавно семья отпраздновала новоселье. Годовалый Марк уже осваивает квадратные метры. Отец не сомневается, что сын продолжит трудовую династию.

Кирилл Ачковский:

У меня четыре брата. Все работают на тракторах – все трактористы. Думаю, может, и этот вот, маленький, тоже пойдет по стопам отца.

Сельхозпредприятие «Борздовка-Агро» – нынешнее название того самого колхоза – часть крупного агрокомбината. Здесь успешно продолжают традиции. Бережно относятся к земле, выращивают хлеб. На фермах, где уже давно ушли от ручного труда, рекорды помогают ставить современные роботизированные линии. Есть и собственное производство, и сеть магазинов.

За почти вековой период изменилось все: Борздовка стала агрогородком, сюда пришел газ. Обновилась социальная инфраструктура: школа, детский сад, почта, ФАП. Строят жилье для молодых специалистов. Такова программа развития агрогородков – деревни будущего.

Дмитрий Шалаев, председатель Борздовского сельисполкома:

Мы каждый год делаем социальный паспорт. На 1 января у нас было 206 человек. У нас детей до 18 лет 39 человек, пенсионеров – 36. Остальные – трудоспособного возраста, которые работают на агрокомбинате «Юбилейный», на ферме трактористами, в школе работают, в Сельском совете, в магазине работают.