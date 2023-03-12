Копают рвы и устанавливают мины. На какие провокации идёт Украина и как реагируют наши пограничники?

Новости Беларуси. Украинцы продолжают изобретать провокации на наших южных рубежах. Буквально вчера на своей территории наши соседи разместили вот такие плакаты, баннеры установили с прицелом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да так, чтобы все хорошо просматривалось со стороны Беларуси. То есть иллюстрации адресованы очевидно нам. Невербальный вызов принят.

Мы ответили соразмерно. Теперь лицом к лицу стоят и наши билборды, оформленные в своем стиле. На белорусских приграничных афишах зрительный контент для реально интеллигентно думающих, разбирающихся людей в истинных ценностях, истории и умеющих сопоставлять причинно-следственные парадигмы происходящего. Впрочем, поймет ли это адресат? Это уже совсем другая история, скорее, их трудности. Провоцировать и всячески демонстрировать свое истинное отношение наши соседи пытаются по-разному. О чем и расскажем в следующем материале. Что изменилось в работе наших пограничников с учетом военно-политической обстановки вокруг нашей страны? На погранзаставу «Дивин», которая прикрывает участок границы с Украиной протяженностью более 30 километров, отправилась Юлия Артюх.

Юлия Артюх, корреспондент:

Некогда оживленный пункт пропуска «Дивин-Самары» теперь выглядит вот так. За моей спиной уже находится территория Украины. И судя по тому, что наравне с украинским флагом сейчас висит БЧБ-полотно, отношение их к нам совсем недружественное.

Эдуард Ермаков, официальный представитель Пинского погранотряда:

Ежедневно в утреннее время в пункте пропуска «Самары» военнослужащие государственной пограничной службы Украины включают колонку, установленную на модуле пограничного контроля, на всю громкость с провокационными аудиозаписями. Пограничники на данную провокацию не поддаются, продолжают выполнять поставленные задачи по надежной охране государственной границы Республики Беларусь. На данном направлении нарушений государственной границы не выявлено. Однако следует отметить, что 16 ноября 2022 года в районе пункта пропуска «Дивин» был сбит пограничным нарядом квадрокоптер, направляющийся с территории Украины на территорию Республики Беларусь.

«Дивин» – это пограничный хай-тек. Застава оборудована по последнему слову пограничной науки. Здесь работает интегрированная система охраны. Под крыльями «Ворона» – волоконно-оптической системы видеонаблюдения – ни один комар носа не подточит. Дежурный пограничной заставы в любое время дня и ночи независимо от погоды при поступлении сигнала мгновенно определит цель и установит причину сработки системы.

Юлия Артюх:

Название агрогородка Дивин, как утверждают топонимисты, происходит от слова «диво». И вправду, в XXI веке белорусы диву даются тому, как сходят с ума их соседи. Чтобы попасть на территорию приграничья, необходимо пройти паспортный контроль. И в целом в приграничье без паспорта в кармане никуда. Местные жители к этому привыкли, правила есть правила, а вот приезжим надо быть готовым к проверке документов и досмотру. Зеленые береты всегда начеку. Как говорится, служба, ничего личного.

Мирно жили, я вам скажу. Если НАТО вмешалось, надо и свою голову иметь. И раньше говорили: будем хоть и плохо жить, зато самостийно. Вот и живут самостийно, а толк какой?

У нас жизнь спокойная, потому что нас оберегают. У всех здесь людей есть родственники в Украине, которые на данный момент с ними не общаются по политическим соображениям. Возможно, было принято ими такое решение, потому что идет у них зомбирование, запрет на общение с родственниками.

Пограничная застава «Дивин» Кобринского района – это современный комплекс, где продумано все: от профессиональной безопасности до бытового комфорта. Ведь здесь на самом деле служат те, кто живет границей. Застава охраняет сухопутный участок границы протяженностью 23 километра и ведет отсчет своей работы в обновленном виде с 2017 года. А в 2018 году здесь побывал лично Президент. Неудивительно, ведь у Александра Лукашенко всегда особое внимание к нашим рубежам. Юлия Артюх:

И если местные жители живут здесь не один десяток лет, из поколения в поколение, то прибывшим на службу пограничникам и их женам приходится обустраивать быт с нуля.

Марина Ковалюк, жена начальника пограничной заставы:

Жилье служебное выделили, ребенок ходит в сад, есть работа, все прекрасно. Конечно, сложно абстрагироваться, когда такая обстановка наблюдается в соседнем государстве. Сейчас все контролируется, информация предоставляется. Уже не страшно.

– Алло, привет! Как у тебя дела?

– Все хорошо.

– Жди гостей.

Павел Ковалюк, начальник пограничной заставы:

Всегда охрана государственной границы осуществляется надежно. Нам помогают в охране границы подразделения Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Военнослужащие сопредельной стороны активно проводят работы по оборудованию заборов заградительных, копают глубокие рвы до четырех метров вдоль всей государственной границы Кобринского района. И на отдельных направлениях мы наблюдаем установленные противотанковые мины. Обозначены они табличками «Внимание, мины».

Юлия Артюх:

Наравне с пограничниками службу несут четвероногие друзья. Ну, как сказать, друзья для своих напарников. Для нарушителей же – серьезная угроза.

Максим Крупенько, кинолог:

Первая задача – это поиск нарушителей. Когда нарушитель пересекает государственную границу, то служебная собака должна взять след. Далее мы работаем вместе с собакой. Она догоняет нарушителя по запаховому следу. Находим нарушителя, задерживаем. Содействие в решении задач пограничникам оказывают местные органы власти и жители приграничья. На участке заставы сформирована добровольная дружина. В ней несут службу по зову сердца 11 человек.

Александр Сергеевич, командир добровольной дружины:

Перед дружиной стоят задачи оказать помощь как пограничным нашим войскам, так и РОВД, МЧС. То есть мы с пограничниками выходим куда-то в рейды, бывает, помогаем в дежурство, а также следим за тем, чтобы на нашей территории, если появятся какие-то незнакомые люди, докладываем им об этих неизвестных лицах. А еще пограничники активно работают со школьниками, организовав в местной школе клуб «Юные друзья пограничников».

Максим Жакун, руководитель клуба «Юные друзья пограничников»:

Еженедельно с ребятами проводятся занятия по пограничной службе, строевой подготовке. Все занятия проходят на пограничной заставе. То есть ребята ознакомлены с бытом солдат-пограничников.

Екатерина Новик, учащаяся Дивинской средней школы:

В целом все понравилось, было интересно. Каждый раз ждали, когда к нам придут, чтобы рассказали что-то новое. Также было оружие, показывали, как разбирать, собирать автомат, стрелять. Всему этому научили. В целом все понравилось.

Юлия Артюх:

Но как же не попробовать на себе службу в пограничных войсках? Заступаю в наряд!

Команда «в ружье» – на все 4 минуты. Нам приходится быть в тонусе. Ведь Родину – никому. Наша командировка в эту точку южного рубежа выдалась спокойной. Ожидание и реальность. Приграничье живет своей обыденной, размеренной, привычной жизнью. Казалось бы! Но каждую минуту где-то в маскировочной лежке, патрулируя отрезок крайней белорусской земли или наблюдая за ней в монитор, «зеленые фуражки» охраняют рубежи.