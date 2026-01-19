Почему Караев гордится гродненцами и как обстоят дела в регионе? Узнаем в «Рецепте настоящего белоруса»

Юрий Караев: Наверное, всем уже стало вкусно.

Александр Осенко: Сегодня мы с вами будем готовить ребра в печи с нашей белорусской картошкой.

Александр Осенко: Вот наша печь.

Александр Осенко:

По кухне вы сейчас больше осетин или белорус?

Юрий Караев:

Конечно же, я белорус. Но супруга научилась делать осетинские пироги.

Александр Осенко:

Как сейчас дело обстоит на Гродненщине?

Юрий Караев:

Все больше людей правильно оценивают жизнь там и жизнь здесь. Я гродненцами горжусь.

Александр Осенко:

Для поступления в военное училище должна была быть физическая подготовка.

Юрий Караев:

Мы стали разрядниками к выпуску почти все.