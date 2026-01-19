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Почему Караев гордится гродненцами и как обстоят дела в регионе? Узнаем в «Рецепте настоящего белоруса»

19 января 2026 19:29
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В новом выпуске проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета.

Почему Караев гордится гродненцами и как обстоят дела в регионе? Узнаем в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:  
Здравствуйте, Юрий Хаджимуратович.

Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета: 
Здравствуйте, Александр Александрович.

Александр Осенко:
Вот наша печь.

Юрий Караев:
Настоящая, не бутафорская.

Александр Осенко:
Сегодня мы с вами будем готовить ребра в печи с нашей белорусской картошкой.

Юрий Караев:
Наверное, всем уже стало вкусно.

Почему Караев гордится гродненцами и как обстоят дела в регионе? Узнаем в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
По кухне вы сейчас больше осетин или белорус?

Юрий Караев:
Конечно же, я белорус. Но супруга научилась делать осетинские пироги.

Александр Осенко:
Как сейчас дело обстоит на Гродненщине?

Юрий Караев:
Все больше людей правильно оценивают жизнь там и жизнь здесь. Я гродненцами горжусь.

Александр Осенко:
Для поступления в военное училище должна была быть физическая подготовка.

Юрий Караев:
Мы стали разрядниками к выпуску почти все.

Почему Караев гордится гродненцами и как обстоят дела в регионе? Узнаем в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Юрий Караев:
Александр Александрович, вы кудесник в печи.

Александр Осенко:
Как говорится, я не волшебник, я только учусь. 

Почему Караев гордится гродненцами и как обстоят дела в регионе? Узнаем в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
А что бы вы лично хотели оставить в наследие гродненцам?

Юрий Караев:
Это должно стать еще одним украшением и так нашей жемчужины. 

Почему Караев гордится гродненцами и как обстоят дела в регионе? Узнаем в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
Ну, что скажете, товарищ генерал? Помните рекламу: «Тает во рту, а не в руках»?

Юрий Караев:
Да. Это про мясо. 

Смотрите новый выпуск 25 января в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Александр Осенко # Юрий Караев # Интервью

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