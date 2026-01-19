Почему Караев гордится гродненцами и как обстоят дела в регионе? Узнаем в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета.
В новом выпуске проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Юрий Хаджимуратович.
Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Здравствуйте, Александр Александрович.
Александр Осенко:
Вот наша печь.
Юрий Караев:
Настоящая, не бутафорская.
Александр Осенко:
Сегодня мы с вами будем готовить ребра в печи с нашей белорусской картошкой.
Юрий Караев:
Наверное, всем уже стало вкусно.
Александр Осенко:
По кухне вы сейчас больше осетин или белорус?
Юрий Караев:
Конечно же, я белорус. Но супруга научилась делать осетинские пироги.
Александр Осенко:
Как сейчас дело обстоит на Гродненщине?
Юрий Караев:
Все больше людей правильно оценивают жизнь там и жизнь здесь. Я гродненцами горжусь.
Александр Осенко:
Для поступления в военное училище должна была быть физическая подготовка.
Юрий Караев:
Мы стали разрядниками к выпуску почти все.
Юрий Караев:
Александр Александрович, вы кудесник в печи.
Александр Осенко:
Как говорится, я не волшебник, я только учусь.
Александр Осенко:
А что бы вы лично хотели оставить в наследие гродненцам?
Юрий Караев:
Это должно стать еще одним украшением и так нашей жемчужины.
Александр Осенко:
Ну, что скажете, товарищ генерал? Помните рекламу: «Тает во рту, а не в руках»?
Юрий Караев:
Да. Это про мясо.
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