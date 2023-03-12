Межевич: «Надо заранее готовить особый военно-политический трибунал над военными преступниками»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке « САСС уполномочен заявить ». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН: На пути подстрекателей еще одного локального конфликта, который может стать совсем не локальным, лежат три государства, которые министр иностранных дел Литвы вместе полгода назад хотел привязать к позорному столбу истории – это Беларусь, Россия и Китай. В общем, Литва всех нас будет привязывать к позорному столбу. Мы должны понимать, что Приднестровье – это одна из клеток большой игры и что НАТО с нами играет в нулевую сумму (или – или). Должны ли мы играть так же? Это серьезный вопрос. Но при сохранении такой позиции условно коллективного Запада, возможно, наш ответ должен быть примерно таким же. Ну и, соответственно, моя такая главная идея: надо заранее готовить особый военно-политический трибунал над военными преступниками, не забывая при этом не только о тех, кто реально посылает дивизии в бой, но и тех, кто провоцировал посылку этих дивизий. Я прежде всего о Прибалтике, Польше и ряде других стран.

Надежда Сасс, ведущая:

Ясно, что перенос украинской войны на берега Днестра открывает такие опасные поворотные сюжеты, что контролировать эскалацию будет едва ли возможным. А там, как сейчас модно говорить, и весь мир в труху. И ведь все из-за нежелания умерить амбиции и думать хотя бы на два шага вперед о последствиях.

Как сказал бы про нынешних руководителей Украины, Запада тот же генерал Лебедь, «Они нашьют проблему из трех сосен».

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