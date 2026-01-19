Впервые на белорусском ТВ! Персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» запущен в обращение

Сегодня – по-настоящему исторический день для телеканала СТВ. Впервые официальное гашение государственного знака почтовой оплаты проходит в прямом эфире и прямо здесь, в студии телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не просто церемония – это знак того, что СТВ уже четверть века является частью большой истории страны. И это знаковый момент не только для нас, но и для всей почтовой и медийной сферы Беларуси. Сегодня мы запускаем в обращение персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» – государственный знак почтовой оплаты, который уже сегодня начнет свой путь по Беларуси и далеко за ее пределами.

Почтовые выпуски – это своего рода летопись страны. Через марки и конверты сохраняются самые важные события, имена, даты. И теперь в этой летописи есть еще одна важная страница – история телеканала СТВ. Причем это не просто красивый сувенир. Персональный маркированный конверт – это официальный почтовый документ, признанный Всемирным почтовым союзом. Его примут к пересылке в 192-х странах мира. А значит, юбилей СТВ буквально разлетится по планете. Тираж юбилейного конверта – три тысячи экземпляров. Он подготовлен Министерством связи и информатизации Республики Беларусь и «Белпочтой» в тесном взаимодействии с телеканалом СТВ. Часть выпуска предназначена для коллекционеров и филателистов, часть – для почтового обращения и интернет-продаж, в том числе в специализированных салонах и онлайн-магазине «Белпочты».

К слову, это именно тот случай, когда речь идет не только о памяти, но и об ответственности. Такие выпуски заранее бронируют коллекционеры, абоненты филателистических программ, поэтому каждая серия – строго учтенная и лимитированная. Есть и технологическая сторона. На конверте типографским способом нанесена почтовая марка с элементами защиты. Под ультрафиолетовым светом на ней проявляются водяные знаки – это защита от подделок и подтверждение статуса государственного знака почтовой оплаты. А теперь – к главному моменту сегодняшнего дня. Мы переходим к официальной церемонии гашения персонального маркированного конверта «25-летие телеканала СТВ».

В студии – участники церемонии. Первый заместитель министра информации Беларуси Андрей Михайлович Кунцевич. Первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Павел Николаевич Ткач. И, конечно, генеральный директор телеканала СТВ – Александр Александрович Осенко. Каждый из участников при помощи календарного штемпеля делает то, что превращает конверт в исторический документ – гасит почтовую марку и ставит свою подпись. С этого момента этот выпуск официально входит в почтовое обращение. Именно так рождаются почтовые реликвии – из точного штемпеля, подписи и даты, за которыми стоит эпоха.

Итак, церемония гашения персонального маркированного конверта «25-летие телеканала СТВ» календарным штемпелем состоялась. Слово предоставляется первому заместителю министра информации Беларуси Андрею Михайловичу Кунцевичу.

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:

Мои поздравления всем сотрудникам, всем зрителям телеканала СТВ. СТВ сегодня – это телеканал для неравнодушных и активных людей, людей с действительно таким особым взглядом на жизнь. И глядя на то, насколько ярко СТВ себя позиционирует в социальных сетях, на различных цифровых платформах, сегодня даже сложно сказать, чего в вашей работе больше, классического телевидения или новой цифровой журналистики. Но как бы там ни было, я от души желаю всему коллективу телеканала СТВ везде неизменно придерживаться высоких журналистских стандартов и быть всегда в эфире.