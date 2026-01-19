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Впервые на белорусском ТВ! Персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» запущен в обращение

19 января 2026 18:30
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Сегодня – по-настоящему исторический день для телеканала СТВ. Впервые официальное гашение государственного знака почтовой оплаты проходит в прямом эфире и прямо здесь, в студии телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не просто церемония – это знак того, что СТВ уже четверть века является частью большой истории страны.

И это знаковый момент не только для нас, но и для всей почтовой и медийной сферы Беларуси. Сегодня мы запускаем в обращение персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» – государственный знак почтовой оплаты, который уже сегодня начнет свой путь по Беларуси и далеко за ее пределами.

Впервые на белорусском ТВ! Персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» запущен в обращение-2

Почтовые выпуски – это своего рода летопись страны. Через марки и конверты сохраняются самые важные события, имена, даты. И теперь в этой летописи есть еще одна важная страница – история телеканала СТВ.

Причем это не просто красивый сувенир. Персональный маркированный конверт – это официальный почтовый документ, признанный Всемирным почтовым союзом. Его примут к пересылке в 192-х странах мира. А значит, юбилей СТВ буквально разлетится по планете.

Тираж юбилейного конверта – три тысячи экземпляров. Он подготовлен Министерством связи и информатизации Республики Беларусь и «Белпочтой» в тесном взаимодействии с телеканалом СТВ. Часть выпуска предназначена для коллекционеров и филателистов, часть – для почтового обращения и интернет-продаж, в том числе в специализированных салонах и онлайн-магазине «Белпочты».

Впервые на белорусском ТВ! Персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» запущен в обращение-4

К слову, это именно тот случай, когда речь идет не только о памяти, но и об ответственности. Такие выпуски заранее бронируют коллекционеры, абоненты филателистических программ, поэтому каждая серия – строго учтенная и лимитированная.

Есть и технологическая сторона. На конверте типографским способом нанесена почтовая марка с элементами защиты. Под ультрафиолетовым светом на ней проявляются водяные знаки – это защита от подделок и подтверждение статуса государственного знака почтовой оплаты.

А теперь – к главному моменту сегодняшнего дня. Мы переходим к официальной церемонии гашения персонального маркированного конверта «25-летие телеканала СТВ».

Впервые на белорусском ТВ! Персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» запущен в обращение-6

В студии – участники церемонии. Первый заместитель министра информации Беларуси Андрей Михайлович Кунцевич. Первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Павел Николаевич Ткач. И, конечно, генеральный директор телеканала СТВ – Александр Александрович Осенко.

Каждый из участников при помощи календарного штемпеля делает то, что превращает конверт в исторический документ – гасит почтовую марку и ставит свою подпись.

С этого момента этот выпуск официально входит в почтовое обращение. Именно так рождаются почтовые реликвии – из точного штемпеля, подписи и даты, за которыми стоит эпоха.

Впервые на белорусском ТВ! Персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» запущен в обращение-8

Итак, церемония гашения персонального маркированного конверта «25-летие телеканала СТВ» календарным штемпелем состоялась.

Слово предоставляется первому заместителю министра информации Беларуси Андрею Михайловичу Кунцевичу.

Впервые на белорусском ТВ! Персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» запущен в обращение-10

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:
Мои поздравления всем сотрудникам, всем зрителям телеканала СТВ. СТВ сегодня – это телеканал для неравнодушных и активных людей, людей с действительно таким особым взглядом на жизнь. И глядя на то, насколько ярко СТВ себя позиционирует в социальных сетях, на различных цифровых платформах, сегодня даже сложно сказать, чего в вашей работе больше, классического телевидения или новой цифровой журналистики. Но как бы там ни было, я от души желаю всему коллективу телеканала СТВ везде неизменно придерживаться высоких журналистских стандартов и быть всегда в эфире.

Впервые на белорусском ТВ! Персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» запущен в обращение-12

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Уважаемые коллеги, дорогие друзья, поздравляю вас с этим юбилеем. 25 лет, казалось бы, это еще не такой большой срок, но проделана просто колоссальная работа. И телеканал СТВ сейчас занимает одну из лидирующих позиций на медиапространстве Республики Беларусь. Оно представлено равно как в эфире, в кабельных сетях, в интернет-вещании. И мало кто знает, что у него есть большой опыт, в том числе и спутникового телевидения. Что хочется пожелать? Конечно, дальнейшего развития ярких, интересных проектов и успехов в дальнейшем.

Сегодня мы не просто отметили юбилей телеканала, мы зафиксировали его в истории страны и мировой почты. Эти конверты разлетятся по Беларуси и по миру, напоминая о том, что СТВ уже 25 лет в центре событий, в ритме страны, вместе со своими зрителями.

Спасибо всем, кто был с нами в этот знаковый момент. История СТВ продолжается. Теперь она буквально запечатана штемпелем времени.

# СТВ # Телевидение # ЗАО «Столичное телевидение» # Александр Осенко # Андрей Кунцевич # Павел Ткач # Министерство информации Республики Беларусь

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