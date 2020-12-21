Кадровый понедельник. Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новыми управленцами?

Новости Беларуси. Президент Беларуси 21 декабря принял ряд кадровых решений. Новый руководитель появился в Государственном таможенном комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал Владимир Орловский. Эту должность глава государства назвал одной из крайне важных для страны, поэтому кандидатуру подбирали долго и тщательно. Назначения в министерствах, изменения в местной вертикали власти. Александр Лукашенко принял кадровые решения

Изменения произошли и в руководстве некоторых министерств. Также в стране новый уполномоченный по делам религий и национальностей. Назначая Александра Румака, Президент отметил: межконфессиональный мир – наша гордость, и мы должны его сохранить. Изменения и в местной вертикали власти. Новый руководитель, в частности, в Березинском райисполкоме. Ротации также в Витебском горисполкоме. Обо всем по порядку Юлия Бешанова.

Ротация кадров не только в самых высоких кабинетах. Александр Лукашенко дал согласие на рокировку руководителей Администрации Октябрьского и Железнодорожного районов Витебска. Юрий Панфилов из Железнодорожного района переходит на пост руководителя Администрации Октябрьского района, а Алексей Героев – из Октябрьского в Железнодорожный. Новый председатель Березинского райисполкома: «Я всегда открыт для разговора»

Глава государства скрупулезно разбирался в целесообразности таких изменений. Александр Лукашенко уверен, что в будущем Юрию Панфилову необходимо предложить более ответственную должность. Александр Румак: «Нам нужно ценить то, что сегодня у нас есть в белорусском обществе» Некоторых назначенцев Президент не приглашает на личную встречу. Согласовывает в рабочем порядке. Сегодня заметные перемены произошли сразу в нескольких министерствах. Обновился список заместителей первых лиц ведомств. Так, экс-помощник Президента по Гродненской области Иван Лавринович будет работать заместителем министра труда и социальной защиты.

На повышение пошел Сергей Митянский – теперь он замминистра в экономическом ведомстве.

На пост первого заместителя министра здравоохранения согласована Елена Богдан. До это она занимала должность замминистра.

Теперь эта ответственность возложена на Дмитрия Чередниченко. В министерство он пришел с позиции заместителя председателя комитета по здравоохранению Минского горисполкома.