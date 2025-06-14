Кнутов: появление атомной бомбы у Ирана станет отрезвляющим фактором для Израиля

Десятилетиями тлеющий конфликт между Ираном и Израилем разгорелся с новой силой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прошли уже сутки с начала обмена сторонами массированными атаками сотнями баллистических ракет и, судя по всему, до урегулирования ситуации очень далеко. Так, премьер-министр Израиля анонсировал новые удары по Ирану.

Биньямин Нетаньяху заявил, что в скором времени израильские ВВС вновь появятся в небе над Тегераном для нанесения ударов по «каждой цели» иранского режима. Ряд стран и международных организаций уже осудили действия Израиля. Глубоко обеспокоены ситуацией и в Беларуси. Об этом заявили в МИД страны. В ведомстве призвали все вовлеченные стороны к сдержанности. Также сообщается, что пострадавших граждан нашей страны в зонах обстрелов нет.

Напомним, 13 июня Израиль начал самую масштабную за всю историю военную операцию против Ирана. Еврейское государство ранее заявило, что заинтересовано только в поражении военных и ядерных объектов, однако взрывы гремят и в жилых кварталах Ирана. Иран незамедлительно начал отвечать на удары ракетами. Наибольшие разрушения зафиксированы на северо-западе Исламской Республики. Всего, по последним данным, в результате атак на Иран погибло около 100 человек. Более 300 мирных жителей получили ранения. В стране введено чрезвычайное положение, продлено закрытие воздушного пространства. В израильских городах также есть разрушения и раненые, сообщается о пяти погибших. Тем временем аналитики предполагают, что одна из целей израильских атак – ослабление иранского режима и провоцирование народного восстания.

Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» (Россия):

Израиль неоднократно заявлял о том, что готов нанести удар по Ирану. Потому что для него Иран – это страна, от которой постоянно исходит угроза, сообщения о ликвидации израильского государства. Хотя, должен подчеркнуть, что Иран никогда не прописывал в своей военной доктрине, что они готовы уничтожить Израиль. Это, на самом деле, ложные нарративы, которые распространяет очень часто израильская пропаганда. Камнем преткновения стали ядерные перспективы Ирана. По данным израильской разведки, Исламская Республика была якобы близка к созданию десяти атомных бомб за полгода.

Юрий Кнутов, политолог (Россия):

Я полагаю, что все-таки Иран постарается в ближайшее время выйти из конфликта. Я имею в виду обмен ударами. Чтобы завершить работы по созданию атомного оружия собственного. И после этого разговаривать с Израилем с позиции равного. Поэтому появление собственной атомной бомбы у Ирана будет являться в данном случае отрезвляющим фактором для Израиля.