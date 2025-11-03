Новости по тегу #Юрий Панфилов

Проект закона предусматривает несколько значимых новелл, направленных на формирование понятного массива правовых актов.
На неделе состоялся визит делегации Палаты представителей Национального собрания Беларуси в Каир. Это было личное приглашение спикера нижней палаты парламента Арабской Республики.
Так, в 2024-м приняты знаковые документы, проведены диалоговые площадки и встречи с населением, «горячие» телефонные линии по вопросам качества в разных сферах.
В нашей стране создали эффективную систему обеспечения нацбезопасности, однако за рубежом усиленно зондируется почва для поиска болевых точек и триггеров, чтобы раскачать население, организовать провокации.
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