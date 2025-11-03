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Новости по тегу #Юрий Панфилов

Законопроект по вопросам нормотворческой деятельности подготовлен к первому чтению
03 ноября 2025 17:07

Законопроект по вопросам нормотворческой деятельности подготовлен к первому чтению

В Египте ждут белорусские технологии! Рассказываем, как будет развиваться сотрудничество Минска и Каира
01 июня 2025 18:09

В Египте ждут белорусские технологии! Рассказываем, как будет развиваться сотрудничество Минска и Каира

На заседании Совета Палаты представителей подвели основные итоги Года качества в Беларуси
17 декабря 2024 13:47

На заседании Совета Палаты представителей подвели основные итоги Года качества в Беларуси

В Палате представителей обсудили вопросы защиты информации и кибербезопасность
30 октября 2024 17:20

В Палате представителей обсудили вопросы защиты информации и кибербезопасность

Беларусь может приостановить действие ДОВСЕ. Почему и что это означает для стран – участниц договора?
05 апреля 2024 17:28

Беларусь может приостановить действие ДОВСЕ. Почему и что это означает для стран – участниц договора?

Кадровый понедельник. Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новыми управленцами?
21 декабря 2020 20:20

Кадровый понедельник. Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новыми управленцами?