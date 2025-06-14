Лукашенко: автоматчики никуда не уходят, человек с ружьём – наше главное оружие

«Идти от земли» – вот еще одно требование Президента. Оно прозвучало 13 июня и адресовано тем, кто отвечает за развитие отечественной военной беспилотной авиации. Дроны – последний и наиболее современный тренд и в военном деле, и в обеспечении национальной обороны. Как успешное использование таких машин, так и трудности противодействия беспилотникам можно наблюдать в ходе специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Брестской области Александр Лукашенко провел совещание по развитию белорусских беспилотных авиационных систем. А это целая отрасль: от разработки и выпуска дронов до подготовки операторов и боевого применения машин. Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов, уверен Президент. Что для этого нужно и как эту инновационную историю грамотно вписать в систему национальной обороны? Полина Королева продолжит тему.

За последние два года Беларусь сделала ощутимый рывок в развитии беспилотной авиации. Это касается всех составляющих отрасли: от подготовки специалистов до материально-технического оснащения и резервов. Накануне Президент посетил профильный 927-й центр в Брестской области. Раньше он был единственным в Беларуси.

Михаил Брянский, начальник управления применения и развития БАК Вооруженных Сил Беларуси:

Сейчас у нас созданы отряды БАК в каждой механизированной артиллерийской бригаде. Плюс практически в каждом соединении воинской части есть нештатные отряды БАК. Квадрокоптеры и FPV-дроны присутствуют практически в любых подразделениях Вооруженных Сил, и без них практически невозможно представить современный бой. О структуре беспилотной авиации и задачах, которые стоят перед такими подразделениями Президенту доложили сразу по прилете. За исключением первых минут – разговор шел в закрытом формате. Лукашенко провел совещание по вопросам развития производства военных беспилотников и бронежилетов.

Тема БПЛА для Беларуси не нова, ее Главнокомандующий держит на личном контроле. Потому что сегодня дроны – одна из ключевых составляющих обороноспособности государства. Опыт специальной военной операции показал: если беспилотники есть – ты победишь. Нет – проиграешь. 60 % объектов, которые поражают на СВО, – работа беспилотников. Но управляться с такими птицами сложнее, чем кажется. Подготовка операторов комплексная: сначала на тренажерах, после на специализированной трассе. Тратить деньги только на качественные образцы – какие поручения дал Лукашенко по беспилотникам?

FPV-трасса предназначена для поддержания навыков всего операторского состава.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть на этой трассе установлены объекты, с которыми так или иначе придется в военное время работать специалистам, которых вы готовите?

– Эти объекты имитируют объекты, которые в реальной жизни можно столкнуть.

– Понятно. Имитация лесистой местности, разрушенных зданий с вертикальными и горизонтальными препятствиями, а также имитация столкновения с техникой противника. На трассе операторы отрабатывают самые сложные маршруты и сценарии. Лукашенко требует «идти от земли» в вопросах развития военной беспилотной авиации в Беларуси.

Александр Лукашенко:

Это хорошо, что у нас такие ребята, от этого никуда не уйдешь. Им работа есть солидная. В Беларуси не на 60-80 %, поскольку все-таки Беларусь – местность посложнее, чем в Украине степь открытая. Это же тоже большое дело, разница большая. Мы можем применять другие виды вооруженных сил, скажем так. Как я говорил, гранатометчики, пулеметчики, автоматчики, они никуда не уходят. Это главное наше оружие. Человек с ружьем – это главное. Это, ну, где позволит местность. Еще раз вот я военным говорю, чтобы мы не увлеклись этим, чтобы мы не натворили того, что потом посмотрим – да мы же деньги потратили не туда. Это нам надо иметь в виду. А вот таких вундеркиндов, ребят иметь, которые могут породить себе подобных, их надо иметь. Это сейчас несложно, если мы в армии не прошлепаем, потому что я вижу, молодежь стремится к тому, чтобы запустить этот дрон. Эффективность дронов сегодня никто не ставит под сомнение. Однако вместе с тем Президент отметил и их уязвимость. Системы радиоподавления также не стоят на месте. Дрона, который невозможно подавить, не существует. Можно использовать оптоволокно, но и это не панацея. Наиболее актуальный выход – смена частоты, на которой работает летающая боевая машина. И это тоже вопрос навыков оператора.

– Почувствовав, что на этой частоте работает РЭП, ты можешь перепрошить или как там у вас?

– Либо изменить частоту, либо взять другой дрон.

– А это долго – изменить частоту?

– Пару минут перепаять его в полевых условиях.

– Но ты можешь точно определить, что вот на этой частоте работать нельзя, надо перепаять.

– Да, с помощью специальных устройств я вижу поле радиоэлектронное, в котором заметны частоты, которые заняты, которые отдают, либо которые свободны.

О привлечении молодых и заинтересованных специалистов разговор продолжили уже на выставке. Президенту продемонстрировали как БПЛА отечественной разработки, так и средства борьбы с ними. О том, насколько они эффективны, глава государства спрашивал у тех, кто дронами непосредственно управляет.