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Лукашенко: автоматчики никуда не уходят, человек с ружьём – наше главное оружие

14 июня 2025 17:50
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«Идти от земли» – вот еще одно требование Президента. Оно прозвучало 13 июня и адресовано тем, кто отвечает за развитие отечественной военной беспилотной авиации. Дроны – последний и наиболее современный тренд и в военном деле, и в обеспечении национальной обороны. Как успешное использование таких машин, так и трудности противодействия беспилотникам можно наблюдать в ходе специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Накануне в Брестской области Александр Лукашенко провел совещание по развитию белорусских беспилотных авиационных систем. А это целая отрасль: от разработки и выпуска дронов до подготовки операторов и боевого применения машин. Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов, уверен Президент. Что для этого нужно и как эту инновационную историю грамотно вписать в систему национальной обороны? 

Полина Королева продолжит тему. 

Лукашенко: автоматчики никуда не уходят, человек с ружьём – наше главное оружие-2

За последние два года Беларусь сделала ощутимый рывок в развитии беспилотной авиации. Это касается всех составляющих отрасли: от подготовки специалистов до материально-технического оснащения и резервов. Накануне Президент посетил профильный 927-й центр в Брестской области. Раньше он был единственным в Беларуси.

Лукашенко: автоматчики никуда не уходят, человек с ружьём – наше главное оружие-4

Михаил Брянский, начальник управления применения и развития БАК Вооруженных Сил Беларуси:
Сейчас у нас созданы отряды БАК в каждой механизированной артиллерийской бригаде. Плюс практически в каждом соединении воинской части есть нештатные отряды БАК. Квадрокоптеры и FPV-дроны присутствуют практически в любых подразделениях Вооруженных Сил, и без них практически невозможно представить современный бой. 

О структуре беспилотной авиации и задачах, которые стоят перед такими подразделениями Президенту доложили сразу по прилете. За исключением первых минут – разговор шел в закрытом формате. 

Лукашенко провел совещание по вопросам развития производства военных беспилотников и бронежилетов.

Лукашенко: автоматчики никуда не уходят, человек с ружьём – наше главное оружие-6

Тема БПЛА для Беларуси не нова, ее Главнокомандующий держит на личном контроле. Потому что сегодня дроны – одна из ключевых составляющих обороноспособности государства. Опыт специальной военной операции показал: если беспилотники есть – ты победишь. Нет – проиграешь. 60 % объектов, которые поражают на СВО, – работа беспилотников. Но управляться с такими птицами сложнее, чем кажется. Подготовка операторов комплексная: сначала на тренажерах, после на специализированной трассе.

Тратить деньги только на качественные образцы – какие поручения дал Лукашенко по беспилотникам?

Лукашенко: автоматчики никуда не уходят, человек с ружьём – наше главное оружие-8

FPV-трасса предназначена для поддержания навыков всего операторского состава. 

Лукашенко: автоматчики никуда не уходят, человек с ружьём – наше главное оружие-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
То есть на этой трассе установлены объекты, с которыми так или иначе придется в военное время работать специалистам, которых вы готовите?
– Эти объекты имитируют объекты, которые в реальной жизни можно столкнуть.
– Понятно.

Имитация лесистой местности, разрушенных зданий с вертикальными и горизонтальными препятствиями, а также имитация столкновения с техникой противника. На трассе операторы отрабатывают самые сложные маршруты и сценарии. 

Лукашенко требует «идти от земли» в вопросах развития военной беспилотной авиации в Беларуси.

Лукашенко: автоматчики никуда не уходят, человек с ружьём – наше главное оружие-12

Александр Лукашенко:
Это хорошо, что у нас такие ребята, от этого никуда не уйдешь. Им работа есть солидная. В Беларуси не на 60-80 %, поскольку все-таки Беларусь – местность посложнее, чем в Украине степь открытая. Это же тоже большое дело, разница большая. Мы можем применять другие виды вооруженных сил, скажем так. Как я говорил, гранатометчики, пулеметчики, автоматчики, они никуда не уходят. Это главное наше оружие. Человек с ружьем – это главное. Это, ну, где позволит местность. Еще раз вот я военным говорю, чтобы мы не увлеклись этим, чтобы мы не натворили того, что потом посмотрим – да мы же деньги потратили не туда. Это нам надо иметь в виду. А вот таких вундеркиндов, ребят иметь, которые могут породить себе подобных, их надо иметь. Это сейчас несложно, если мы в армии не прошлепаем, потому что я вижу, молодежь стремится к тому, чтобы запустить этот дрон.

Эффективность дронов сегодня никто не ставит под сомнение. Однако вместе с тем Президент отметил и их уязвимость. Системы радиоподавления также не стоят на месте. Дрона, который невозможно подавить, не существует. Можно использовать оптоволокно, но и это не панацея. Наиболее актуальный выход – смена частоты, на которой работает летающая боевая машина. И это тоже вопрос навыков оператора. 

Лукашенко: автоматчики никуда не уходят, человек с ружьём – наше главное оружие-14

Почувствовав, что на этой частоте работает РЭП, ты можешь перепрошить или как там у вас?
Либо изменить частоту, либо взять другой дрон.
А это долго – изменить частоту?
Пару минут перепаять его в полевых условиях.
Но ты можешь точно определить, что вот на этой частоте работать нельзя, надо перепаять.
Да, с помощью специальных устройств я вижу поле радиоэлектронное, в котором заметны частоты, которые заняты, которые отдают, либо которые свободны.

Лукашенко: автоматчики никуда не уходят, человек с ружьём – наше главное оружие-16

О привлечении молодых и заинтересованных специалистов разговор продолжили уже на выставке. Президенту продемонстрировали как БПЛА отечественной разработки, так и средства борьбы с ними. О том, насколько они эффективны, глава государства спрашивал у тех, кто дронами непосредственно управляет.

Лукашенко: автоматчики никуда не уходят, человек с ружьём – наше главное оружие-18

Вы ими довольны?
Мы вообще просто. Слов нет. Отлично. Применяется во всех мероприятиях боевой подготовки.

# Александр Лукашенко # Вооруженные силы Республики Беларусь

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