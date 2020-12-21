Новости Беларуси. Владимир Орловский назначен председателем Государственного таможенного комитета. Соответствующее кадровое решение 21 декабря принял Президент Беларуси, сообщает БЕЛТА.

До настоящего момента Владимир Орловский занимал должность первого заместителя председателя. Место руководителя в ГТК оставалось вакантным более месяца с тех пор, как Юрий Сенько был назначен послом в Китае.

Должность председателя ГТК Александр Лукашенко назвал одной из крайне важных для страны. Поэтому кандидатуру на это место подбирали долго и скрупулезно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давно надо было назначить руководителя Таможенного комитета, но те, кто вносил мне кандидатуры, не могли сфокусироваться на одной, да и я отвергал все. Скажу вам искренне: и вашу кандидатуру я изначально отклонил и потребовал, чтобы было внесено еще несколько. И потом пожалел, потому что на меня обвалилось столько кандидатур… Я этих людей, конечно, знаю, кого-то больше, кого-то меньше. И уже на третьем круге я был вынужден вернуться к вашей кандидатуре.

Президент назвал Владимира Орловского серьезным профессионалом, лучшим в таможенных органах. Именно это, как заявил Александр Лукашенко, и оказалось решающим фактором при назначении, «несмотря на определенные нюансы».

Александр Лукашенко:

Я на данном этапе пренебрег этими всеми нюансами. Полагаю, что вы сами с ними разберетесь. Вы человек государственный, и мне никто не сказал, что вы где-то отступили от государственной линии, а это очень важно.