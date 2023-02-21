Прямой эфир

Пухавіцкі раён далучыўся да акцыі «Мой ліст салдату». Аб чым школьнікі пісалі абаронцам Айчыны?

21 февраля 2023 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Установы адукацыі Пухавіцкага раёна далучыліся да патрыятычнай акцыі «Мой ліст салдату». Яна прымеркавана да Дня абаронцаў Айчыны, паведамілі ў праграме «Міншчына» на СТБ.

Пухавіцкі раён далучыўся да акцыі «Мой ліст салдату». Аб чым школьнікі пісалі абаронцам Айчыны?-1

Так, у Свіслацкай сярэдняй школе імя Чарвякова вучні і педагогі ўжо напісалі свае лісты. Хлопчыкі і дзяўчынкі звярталіся да ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны і да тых, хто абараняе межы сёння. Дзеці з малодшых класаў прадставілі тэматычныя творчыя работы: малюнкі і вырабы.

Пухавіцкі раён далучыўся да акцыі «Мой ліст салдату». Аб чым школьнікі пісалі абаронцам Айчыны?-4

Ілля Рубанцаў, вучань Свіслацкай сярэдняй школы імя А.Р. Чарвякова:
Писать солдатам можно, потому что когда ты пишешь, им это нравится, когда родные им пишут, им тоже приятно это читать. Письмо солдату пишется, чтобы поддержать их в трудный момент.

Пухавіцкі раён далучыўся да акцыі «Мой ліст салдату». Аб чым школьнікі пісалі абаронцам Айчыны?-7

Анастасія Баешка, вучаніца Свіслацкай сярэдняй школы імя А.Р. Чарвякова:
Я познакомилась с историей фронтовых писем и их важностью для близких солдата в годы Великой Отечественной войны. Свое письмо я посвятила солдатам нашей страны, которые служат сейчас, хотела их поздравить с наступающим праздником защитника Отечества.

Пухавіцкі раён далучыўся да акцыі «Мой ліст салдату». Аб чым школьнікі пісалі абаронцам Айчыны?-10

Алена Сяменчык, намеснік дырэктара Свіслацкай сярэдняй школы імя А.Р. Чарвякова:
Эта акция смогла объединить всех учащихся нашего учреждения образования, педагогов, родителей. Очень актуально на сегодня, когда мы живем в таком беспокойном мире. И, безусловно, подобные акции объединяют нас всех вместе. Поэтому, конечно же, они должны проводиться среди молодежи.

Усе лісты будуць сабраны і накіраваны ў ваенную часць у Пухавіцкім раёне, а менавіта ў 5-ю асобную брыгаду спецыяльнага прызначэння. Паступяць пасланні школьнікаў абаронцам напярэдадні 23 лютага.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# День защитника Отечества # общество # Анастасия Баешко # Илья Рубанцев # Елена Семенчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Инструкция для начинающих. Как вести себя за рулём водителю-новичку?
21 февраля 2023 14:44

Инструкция для начинающих. Как вести себя за рулём водителю-новичку?

Доллар по 9 рублей и жуткий дефицит. Как и зачем белорусов пугают экономическими проблемами?
21 февраля 2023 14:43

Доллар по 9 рублей и жуткий дефицит. Как и зачем белорусов пугают экономическими проблемами?

Видны летающие мушки. О каком дефекте зрения может говорить такой симптом?
21 февраля 2023 14:35

Видны летающие мушки. О каком дефекте зрения может говорить такой симптом?