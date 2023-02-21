Пухавіцкі раён далучыўся да акцыі «Мой ліст салдату». Аб чым школьнікі пісалі абаронцам Айчыны?

Ілля Рубанцаў, вучань Свіслацкай сярэдняй школы імя А.Р. Чарвякова:

Писать солдатам можно, потому что когда ты пишешь, им это нравится, когда родные им пишут, им тоже приятно это читать. Письмо солдату пишется, чтобы поддержать их в трудный момент.