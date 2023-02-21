Пухавіцкі раён далучыўся да акцыі «Мой ліст салдату». Аб чым школьнікі пісалі абаронцам Айчыны?

Навіны Беларусі. Установы адукацыі Пухавіцкага раёна далучыліся да патрыятычнай акцыі «Мой ліст салдату». Яна прымеркавана да Дня абаронцаў Айчыны, паведамілі ў праграме «Міншчына» на СТБ.
Навіны Беларусі. Установы адукацыі Пухавіцкага раёна далучыліся да патрыятычнай акцыі «Мой ліст салдату». Яна прымеркавана да Дня абаронцаў Айчыны, паведамілі ў праграме «Міншчына» на СТБ.
Так, у Свіслацкай сярэдняй школе імя Чарвякова вучні і педагогі ўжо напісалі свае лісты. Хлопчыкі і дзяўчынкі звярталіся да ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны і да тых, хто абараняе межы сёння. Дзеці з малодшых класаў прадставілі тэматычныя творчыя работы: малюнкі і вырабы.
Ілля Рубанцаў, вучань Свіслацкай сярэдняй школы імя А.Р. Чарвякова:
Писать солдатам можно, потому что когда ты пишешь, им это нравится, когда родные им пишут, им тоже приятно это читать. Письмо солдату пишется, чтобы поддержать их в трудный момент.
Анастасія Баешка, вучаніца Свіслацкай сярэдняй школы імя А.Р. Чарвякова:
Я познакомилась с историей фронтовых писем и их важностью для близких солдата в годы Великой Отечественной войны. Свое письмо я посвятила солдатам нашей страны, которые служат сейчас, хотела их поздравить с наступающим праздником защитника Отечества.
Алена Сяменчык, намеснік дырэктара Свіслацкай сярэдняй школы імя А.Р. Чарвякова:
Эта акция смогла объединить всех учащихся нашего учреждения образования, педагогов, родителей. Очень актуально на сегодня, когда мы живем в таком беспокойном мире. И, безусловно, подобные акции объединяют нас всех вместе. Поэтому, конечно же, они должны проводиться среди молодежи.
Усе лісты будуць сабраны і накіраваны ў ваенную часць у Пухавіцкім раёне, а менавіта ў 5-ю асобную брыгаду спецыяльнага прызначэння. Паступяць пасланні школьнікаў абаронцам напярэдадні 23 лютага.
Подписывайтесь на нас в Telegram!