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Новости по тегу #Владимир Орловский

Заседание Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ проходит в Бресте
23 сентября 2026 11:37

Заседание Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ проходит в Бресте

От комфорта на границе до борьбы с контрабандой: Орловский рассказал подробности доклада Президенту
21 сентября 2026 13:43

От комфорта на границе до борьбы с контрабандой: Орловский рассказал подробности доклада Президенту

Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Беларуси
21 сентября 2026 10:38

Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Беларуси

Перед пунктом пропуска «Брест» открыли новую зону ожидания
07 мая 2026 18:00

Перед пунктом пропуска «Брест» открыли новую зону ожидания

Пройти границу стало ещё проще. В Беларуси открыли крупнейшую зону ожидания в Европе
29 января 2026 18:20

Пройти границу стало ещё проще. В Беларуси открыли крупнейшую зону ожидания в Европе

Грузопоток на границе с Польшей восстановился. Цифры от ГТК
28 сентября 2025 17:44

Грузопоток на границе с Польшей восстановился. Цифры от ГТК

ГТК: от закрытия границы основные потери у самой Польши
28 сентября 2025 17:34

ГТК: от закрытия границы основные потери у самой Польши

В Таможенном комитете прокомментировали обстановку на белорусско-польской границе
19 сентября 2025 11:29

В Таможенном комитете прокомментировали обстановку на белорусско-польской границе

Развитие таможенного законодательства обсуждают на Международной конференции в Минске
18 сентября 2025 10:47

Развитие таможенного законодательства обсуждают на Международной конференции в Минске

Председатель ГТК: Беларусь готова возобновить работу в любом пункте пропуска
15 сентября 2025 16:32

Председатель ГТК: Беларусь готова возобновить работу в любом пункте пропуска

Две крупные площадки для ожидания транспорта откроются в Бресте – председатель ГТК
15 сентября 2025 13:45

Две крупные площадки для ожидания транспорта откроются в Бресте – председатель ГТК

Что там поляки чудят? Председатель ГТК доложил Лукашенко о ситуации на белорусской границе
15 сентября 2025 13:37

Что там поляки чудят? Председатель ГТК доложил Лукашенко о ситуации на белорусской границе