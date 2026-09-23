Новости по тегу #Владимир Орловский

Коллегам по СНГ представляют целый комплекс технологических новинок: от уникальных роботов-помощников до умных сканеров и систем досмотра.
Совершенствование таможенной инфраструктуры, переориентация товаропотоков и формирование республиканского бюджета. Эти темы Александр Лукашенко обсудил с председателем ГТК.
Особое внимание было уделено логистике в условиях внешнеэкономического давления. Президент поинтересовался, с какими проблемами сталкивается таможенная служба в связи с грубыми выпадами и ограничениями со стороны стран Евросоюза и насколько успешно идет разворот грузов на Восток.
Ее масштаб впечатляет: площадь – как шесть футбольных полей. Половину территории создали с нуля, остальное реконструировали.
Площадь – в 26 футбольных полей. Это целый мини-город на границе. Здесь созданы все условия для водителей: кафе, магазин, удобные душевые. Вся инфраструктура автономна – от собственной котельной до генератора. Но главное, логистический хаб решает проблему очередей.
Председатель ГТК: по легковому так быстро не получится. Очередь будет снижаться, но не так быстро, как по грузовикам.
Насколько неожиданным для белорусских властей было решение Польши закрыть границы?
Напомним, для фур с польскими номерами, которые остались в Беларуси, продлен срок пребывания на территории страны. Ориентировочно он истечет 27-28 сентября.
Совместные решения прорабатывают представители Евразийской экономической комиссии, госорганы и сотрудники ряда зарубежных таможенных служб, подключились также ученые и бизнес-сообщество.
«Будем надеяться, что пункты пропуска будут открываться. По-другому между соседями быть не должно».
Подробностями общения с главой государства Владимир Орловский поделился с прессой.
Проезд на территорию Евросоюза возможен через три пропускных пункта – два литовских, один латвийский. После закрытия Варшавой границы эти направления приняли на себя основную нагрузку. Вопрос находится на контроле у Президента.
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