СТВ собирает реальные истории людей, которые меняют пространство вокруг себя своими руками

Время создавать красоту вокруг. В нашей рубрике на СТВ – реальные истории людей, которые не ждут изменений, а делают их своими руками. Вы увидите, как даже небольшие усилия меняют пространство: ухоженные скверы, цветущие клумбы, обновленные детские площадки и комфортные общественные зоны. О тех, кто не боится работы – Диана Головач в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диана Головач, корреспондент:

Мы находимся в одном из дворов Центрального района. Здесь работники активно благоустраивают территорию. Леонид, расскажите, какой фронт работы на сегодня? Леонид Дольский, старший мастер по благоустройству ЖЭУ № 1 Центрального района Минска:

В рамках благоустройства по покосу и уборке травы будет задействовано пять территорий. Также будет задействована живая сила в виде 25 человек и электротехники.

– Наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет.

В связи с погодными условиями очень быстро растет трава. Мы работаем практически без выходных. И стараемся быстрее ее убрать и скосить. Это же наш город, мы в нем живем. Хочется, чтобы было красиво.

Андрей Крюков, мастер по текущему ремонту ЖЭУ № 1 Центрального района Минска:

Мы проводим текущий ремонт фасада по переулку Нововелинский-8, переулку Нововелинский-6. Планируется выполнение работ по штукатурке, выравниванию фасада, нанесению декоративной штукатурки и покраски. Дом порядка 800 квадратных метров. Закончить планируем – конец второго квартала 2025 года. Поэтому люди выходят и в выходные дни.