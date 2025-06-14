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СТВ собирает реальные истории людей, которые меняют пространство вокруг себя своими руками

14 июня 2025 17:24
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Время создавать красоту вокруг. В нашей рубрике на СТВ – реальные истории людей, которые не ждут изменений, а делают их своими руками. Вы увидите, как даже небольшие усилия меняют пространство: ухоженные скверы, цветущие клумбы, обновленные детские площадки и комфортные общественные зоны. О тех, кто не боится работы – Диана Головач в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТВ собирает реальные истории людей, которые меняют пространство вокруг себя своими руками-2

Диана Головач, корреспондент:
Мы находимся в одном из дворов Центрального района. Здесь работники активно благоустраивают территорию. Леонид, расскажите, какой фронт работы на сегодня?

Леонид Дольский, старший мастер по благоустройству ЖЭУ № 1 Центрального района Минска:
В рамках благоустройства по покосу и уборке травы будет задействовано пять территорий. Также будет задействована живая сила в виде 25 человек и электротехники. 
– Наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет.

СТВ собирает реальные истории людей, которые меняют пространство вокруг себя своими руками-4

В связи с погодными условиями очень быстро растет трава. Мы работаем практически без выходных. И стараемся быстрее ее убрать и скосить. Это же наш город, мы в нем живем. Хочется, чтобы было красиво.

СТВ собирает реальные истории людей, которые меняют пространство вокруг себя своими руками-6

Андрей Крюков, мастер по текущему ремонту ЖЭУ № 1 Центрального района Минска:
Мы проводим текущий ремонт фасада по переулку Нововелинский-8, переулку Нововелинский-6. Планируется выполнение работ по штукатурке, выравниванию фасада, нанесению декоративной штукатурки и покраски. Дом порядка 800 квадратных метров. Закончить планируем – конец второго квартала 2025 года. Поэтому люди выходят и в выходные дни.

СТВ собирает реальные истории людей, которые меняют пространство вокруг себя своими руками-8

Диана Головач:
Однако на этом наша работа не заканчивается – мы вернемся сюда позже и посмотрим, как благодаря труду работников преобразилась эта территория.

Когда люди объединяются, чтобы сделать мир вокруг лучше – это всегда история, достойная внимания. Если в вашем дворе, парке или микрорайоне – приглашайте в гости наш телеканал. Мы поддержим ваши добрые дела и вдохновим других сделать каждый уголок нашей страны еще уютнее. Присылайте свои идеи на нашу электронную почту contact@ctv.by. И пусть этот Год благоустройства станет по-настоящему народным!

# Год благоустройства

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