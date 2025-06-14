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Осадки, грозы и холод – вот какой будет погода в Беларуси в середине июня

14 июня 2025 18:02
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А теперь о погоде в Беларуси на предстоящей неделе в программе «Плюс-минус».

Атмосферные фронты продолжат медленно смещаться через нашу страну. И дожди уже распространятся на большую часть республики. Местами осадки будут сопровождаться грозами. Воздушные потоки поменяют свое направление на северо-западные. И в страну вновь ожидается поступление прохладных воздушных масс. Согласно предварительному прогнозу, неустойчивая прохладная с дождями различной интенсивности погода сохранится и во второй половине недели. Температурный фон в республике понизится. Ночью от +6 до +14. Днем составит от +14 до +16. По северо-востоку до +22, +24 по юго-западу.

Осадки, грозы и холод – вот какой будет погода в Беларуси в середине июня-2
Осадки, грозы и холод – вот какой будет погода в Беларуси в середине июня-3
Осадки, грозы и холод – вот какой будет погода в Беларуси в середине июня-4
Осадки, грозы и холод – вот какой будет погода в Беларуси в середине июня-5
Осадки, грозы и холод – вот какой будет погода в Беларуси в середине июня-6
Осадки, грозы и холод – вот какой будет погода в Беларуси в середине июня-7
# Погода в Беларуси

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