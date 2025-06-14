Прямой эфир

Шанс на спасение чьей-то жизни! Более 100 тыс. белорусов ежегодно откликаются на призыв стать донором

14 июня 2025 17:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Спасение жизней – дело не только профессионалов, но и возможность для каждого. 14 июня отмечают Всемирный день донора. Каждая донация – это не просто процедура по забору крови, а реальный шанс на спасение чьей-то жизни – от сложных операций до помощи пострадавшим в катастрофах. В Беларуси, как и во всем мире, этот день – повод привлечь внимание к важности донорства и призвать каждого здорового человека присоединиться к благородному делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Донорство – это не просто сдача крови, это проявление человечности. Кто может стать добровольцем? И какие гарантии и льготы предусмотрены для тех, кто решил стать донором?

Шанс на спасение чьей-то жизни! Более 100 тыс. белорусов ежегодно откликаются на призыв стать донором-2

Всего 450 миллилитров крови и 30 минут спасают жизни людей. Более 100 тысяч белорусов от 18 до 65 лет ежегодно откликаются на призыв стать донором. Движение объединяет неравнодушных граждан, готовых протянуть руку помощи. 

Шанс на спасение чьей-то жизни! Более 100 тыс. белорусов ежегодно откликаются на призыв стать донором-4

Ничего страшного в этом нет, процедура практически безболезненная. Сдавать, я считаю, нужно, потому что очень много людей, нуждающихся в крови, компонентах ее. Когда-то за помощью обратились ко мне, надо было мальчику переливание с детской онкологией. Согласился. Ну и с тех пор сдаю.

Шанс на спасение чьей-то жизни! Более 100 тыс. белорусов ежегодно откликаются на призыв стать донором-6

Каждый день в медучреждения поступают готовые к применению компоненты крови, прошедшие строгий контроль качества. Этот ценный ресурс заготавливается в специальных отделениях. Причем используют его не только для переливаний, но и производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Шанс на спасение чьей-то жизни! Более 100 тыс. белорусов ежегодно откликаются на призыв стать донором-8

Лариса Гущина, заместитель директора по трансфузиологии РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Лекарственный препарат, достаточно интересная наша разработка – это лиофилизированная сухая плазма, тоже проходит сейчас клиническое испытание, ее отличие от обычной свежезамороженной плазмы в том, что она вирусинъективированная и не требует специальных условий хранения в морозильных камерах.

Шанс на спасение чьей-то жизни! Более 100 тыс. белорусов ежегодно откликаются на призыв стать донором-10

Игорь Дунаев, заведующий отделением хранения и выдачи компонентов крови с центром управления запасами компонентов крови и складом готовой продукции РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Более 100 единиц эритроцитных компонентов каждый день мы выдаем. Также выдаем по 40-50 литров альбумина. Каждые сутки порядка где-то 30-35 машин скорой помощи мы снабжаем, и они везут дальше наши компоненты в лечебные учреждения.

В Беларуси созданы благоприятные условия для желающих принять участие в акциях по забору крови: компенсационные выплаты, дополнительный день отдыха и полную оплата больничного. Донорство – это не просто акт милосердия, а огромный вклад, где каждая капля крови, каждая минута может стать бесценным подарком, возвращающим к жизни. 

Подробности в видео.

# Донорство в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Мобильная медицина – автопарки районных больниц Гомельской области пополнят 13 передвижных ФАПов
14 июня 2025 17:17

Мобильная медицина – автопарки районных больниц Гомельской области пополнят 13 передвижных ФАПов

Беларусь лидирует среди стран СНГ по количеству медсестер и фельдшеров
14 июня 2025 17:14

Беларусь лидирует среди стран СНГ по количеству медсестер и фельдшеров

Президент дал добро расширяться – собрали главное из визита Лукашенко на «Беллакт»
14 июня 2025 16:39

Президент дал добро расширяться – собрали главное из визита Лукашенко на «Беллакт»