Шанс на спасение чьей-то жизни! Более 100 тыс. белорусов ежегодно откликаются на призыв стать донором

Спасение жизней – дело не только профессионалов, но и возможность для каждого. 14 июня отмечают Всемирный день донора. Каждая донация – это не просто процедура по забору крови, а реальный шанс на спасение чьей-то жизни – от сложных операций до помощи пострадавшим в катастрофах. В Беларуси, как и во всем мире, этот день – повод привлечь внимание к важности донорства и призвать каждого здорового человека присоединиться к благородному делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Донорство – это не просто сдача крови, это проявление человечности. Кто может стать добровольцем? И какие гарантии и льготы предусмотрены для тех, кто решил стать донором?

Всего 450 миллилитров крови и 30 минут спасают жизни людей. Более 100 тысяч белорусов от 18 до 65 лет ежегодно откликаются на призыв стать донором. Движение объединяет неравнодушных граждан, готовых протянуть руку помощи.

Ничего страшного в этом нет, процедура практически безболезненная. Сдавать, я считаю, нужно, потому что очень много людей, нуждающихся в крови, компонентах ее. Когда-то за помощью обратились ко мне, надо было мальчику переливание с детской онкологией. Согласился. Ну и с тех пор сдаю.

Каждый день в медучреждения поступают готовые к применению компоненты крови, прошедшие строгий контроль качества. Этот ценный ресурс заготавливается в специальных отделениях. Причем используют его не только для переливаний, но и производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Лариса Гущина, заместитель директора по трансфузиологии РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Лекарственный препарат, достаточно интересная наша разработка – это лиофилизированная сухая плазма, тоже проходит сейчас клиническое испытание, ее отличие от обычной свежезамороженной плазмы в том, что она вирусинъективированная и не требует специальных условий хранения в морозильных камерах.