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Новый глава ГТК Владимир Орловский: «Главная задача – чтобы белорусский экспорт уходил буквально в минуты»

21 декабря 2020 19:14
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Новый руководитель появился в Государственном таможенном комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал Владимир Орловский.

Новый глава ГТК Владимир Орловский: «Главная задача – чтобы белорусский экспорт уходил буквально в минуты»-1

Сейчас на границе проводят эксперимент по удаленному оформлению грузов. Это значит, что регистрировать товар может любой свободный сотрудник таможни – неважно, в каком пункте пропуска он находится.

Новый глава ГТК Владимир Орловский: «Главная задача – чтобы белорусский экспорт уходил буквально в минуты»-4

В 2021 году эту технологию планируется внедрить по всей стране. Задача – максимально ускорить все процедуры.

Новый глава ГТК Владимир Орловский: «Главная задача – чтобы белорусский экспорт уходил буквально в минуты»-7

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета:
Мы будем и дальше внедрять электронные технологии. Главная задача – чтобы и белорусский экспорт уходил буквально в минуты, в таможенном отношении оформлялся, и импортное сырье, комплектующие для наших производств оформлялось в кратчайшие сроки.

Пять лет назад импортный товар оформлялся сутки – двое. Сейчас у нас порядка где-то 80-85 % оформляется импорта в течение двух часов.

Новый глава ГТК Владимир Орловский: «Главная задача – чтобы белорусский экспорт уходил буквально в минуты»-10

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Владимир Орловский # Юлия Бешанова # Фотофакт

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