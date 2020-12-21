Новый глава ГТК Владимир Орловский: «Главная задача – чтобы белорусский экспорт уходил буквально в минуты»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Новый руководитель появился в Государственном таможенном комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал Владимир Орловский.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Новый руководитель появился в Государственном таможенном комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал Владимир Орловский.
Сейчас на границе проводят эксперимент по удаленному оформлению грузов. Это значит, что регистрировать товар может любой свободный сотрудник таможни – неважно, в каком пункте пропуска он находится.
В 2021 году эту технологию планируется внедрить по всей стране. Задача – максимально ускорить все процедуры.
Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета:
Мы будем и дальше внедрять электронные технологии. Главная задача – чтобы и белорусский экспорт уходил буквально в минуты, в таможенном отношении оформлялся, и импортное сырье, комплектующие для наших производств оформлялось в кратчайшие сроки.
Пять лет назад импортный товар оформлялся сутки – двое. Сейчас у нас порядка где-то 80-85 % оформляется импорта в течение двух часов.
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