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Новости по тегу #Александр Румак

В Беларуси десятки народов – и все живут в мире! Румак рассказал о значимости Дня народного единства
14 сентября 2026 18:01

В Беларуси десятки народов – и все живут в мире! Румак рассказал о значимости Дня народного единства

Завершающий день XV Республиканского фестиваля национальных культур пройдет на Августовском канале
07 июня 2026 07:40

Завершающий день XV Республиканского фестиваля национальных культур пройдет на Августовском канале

Любой человек на белорусской земле должен чувствовать себя равным – Румак на фестивале культур в Гродно
05 июня 2026 17:17

Любой человек на белорусской земле должен чувствовать себя равным – Румак на фестивале культур в Гродно

В Минске обсудили роль религии в сохранении традиционных ценностей
12 февраля 2026 17:56

В Минске обсудили роль религии в сохранении традиционных ценностей

Румак: моя должность особенная! Интервью с уполномоченным по делам религий и национальностей
07 декабря 2025 09:15

Румак: моя должность особенная! Интервью с уполномоченным по делам религий и национальностей

Александр Румак: системой поддержки семей, как в Беларуси, могут похвастаться немногие страны
07 декабря 2025 08:57

Александр Румак: системой поддержки семей, как в Беларуси, могут похвастаться немногие страны

Румак: я уверен, что белорусы – духовная нация
07 декабря 2025 08:27

Румак: я уверен, что белорусы – духовная нация

Почему в Беларуси невозможен раздрай на почве религии? Объяснил Александр Румак
07 декабря 2025 07:40

Почему в Беларуси невозможен раздрай на почве религии? Объяснил Александр Румак

Благодаря Президенту люди в Беларуси живут в мире и согласии – Румак
07 декабря 2025 07:23

Благодаря Президенту люди в Беларуси живут в мире и согласии – Румак

Почему Беларусь – это пример мира и согласия? Расскажет Александр Румак в проекте «Рецепт настоящего белоруса»
01 декабря 2025 18:13

Почему Беларусь – это пример мира и согласия? Расскажет Александр Румак в проекте «Рецепт настоящего белоруса»

В Минске обсудили роль конфессий в духовно-нравственном воспитании населения
31 октября 2025 18:00

В Минске обсудили роль конфессий в духовно-нравственном воспитании населения

Румак: главное – сохранить память о жертвах Минского гетто, чтобы не повторить этих страшных событий
23 октября 2025 13:49

Румак: главное – сохранить память о жертвах Минского гетто, чтобы не повторить этих страшных событий