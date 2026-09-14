Новости по тегу #Александр Румак

Наша государственная политика направлена на поддержание межэтнического мира. Это позволяет людям разных культур чувствовать себя в безопасности и гармонии.
В Гродно завершился юбилейный XV фестиваль национальных культур, но финальный аккорд форума еще не поставлен. 7 июня он объединит участников уже за городом.
Юбилейный XV Республиканский фестиваль национальных культур собрал десятки культур.
В нынешнее сложное время, когда молодежь подвергается противоречивому влиянию, роль религии как хранительницы традиционных ценностей возрастает.
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак.
«Когда в семье рождается третий ребенок или четвертый ребенок, это практически бесплатно, потому что государство берет расходы на себя».
«У нашего народа очень глубокие корни духовные. Многоконфессиональность укрепляет духовность нашего народа», отметил уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь.
«То, что мы имеем сейчас, прошло проверку многих веков. У нас ведь нет деления по каким-то национальным признакам».
«Еще в середине 1990-х годов, когда Президент возглавил нашу страну, он тогда уже говорил о том, что очень важно сохранять между людьми согласие. Ведь в нашей стране проживают люди 25 конфессиональных направлений».
Смотрите новый выпуск 7 декабря, в 10:15 на РТР-Беларусь.
В столице прошло выездное заседание коллегии Аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей.
В Минске вспоминают трагические события, которым спустя и 82 года нет оправдания.
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