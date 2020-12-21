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Что известно о новом председателе таможенного комитета Беларуси Владимире Орловском?

21 декабря 2020 19:11
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 21 декабря принял ряд кадровых решений. Новый руководитель появился в Государственном таможенном комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал Владимир Орловский.

Эту должность глава государства назвал одной из крайне важных для страны, поэтому кандидатуру подбирали долго и тщательно.

Что известно о новом председателе таможенного комитета Беларуси Владимире Орловском?-1

Кабинет главы таможенного комитета пустовал больше месяца, после того как бывший руководитель ведомства Юрий Сенько уехал в Китай в должности посла. С 21 декабря руководить таможенными делами в стране будет Владимир Орловский.

Владимир Орловский – профессионал и опытный управленец. Службу начинал рядовым инспектором Могилевской таможни. После занимал руководящие должности, в том числе начальника Брестской таможни. До сегодняшнего назначения работал первым заместителем председателя таможенного комитета.

Что известно о новом председателе таможенного комитета Беларуси Владимире Орловском?-4

У нового руководителя есть четкое понимание, в каком направлении должна развиваться вверенная ему служба.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Владимир Орловский # Юлия Бешанова # Юрий Сенько # Фотофакт

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