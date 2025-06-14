Мобильная медицина – автопарки районных больниц Гомельской области пополнят 13 передвижных ФАПов

В Гомельской области планируют расширять возможности мобильной медицины – автопарк районных больниц пополнят 13 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потребность высокая – с их помощью можно оказать качественную помощь максимальному количеству пациентов в самых отдаленных уголках региона. С теми, кто уже успел оценить преимущества «поликлиник на колесах», встретилась Анна Корольчук.

Измерить давление, сделать кардиограмму, УЗИ и купить лекарства. Чтобы получить медицинскую помощь, жителям Якимовки теперь не нужно выезжать из своей деревни. Раз в месяц, точно по расписанию, на сельскую улицу въезжает передвижной ФАП.

Наталья Адаменко, жительница деревни Якимовка:

Оповещают нас все время по телефону. Будем тогда-то, приходите. И кардиограмму, и кровь взяли.

Тамара Сойманова, жительница деревни Якимовка:

Ну конечно, и давление, и кровь берут. Все делают. Все что нужно, тут есть. Они приезжают, мы всем довольны. Стационарного ФАПа в Якимовке никогда не было – ездили на прием к фельдшеру в соседний Борхов, за 6 километров. Появление мобильного пункта в автопарке Речицкой райбольницы стало настоящим спасением для пожилых людей. Четвертый год как он курсирует по малонаселенным деревням, принимая в сутки более 20 пациентов.

Здесь же предлагают сельчанам пройти диспансеризацию. При необходимости фельдшер выпишет направление к узкому специалисту или вызовет скорую. Практичный и хорошо оснащенный комплекс стал еще одним шагом на пути к доступной медицинской помощи для каждого.