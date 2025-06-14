Мобильная медицина – автопарки районных больниц Гомельской области пополнят 13 передвижных ФАПов
В Гомельской области планируют расширять возможности мобильной медицины – автопарк районных больниц пополнят 13 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Потребность высокая – с их помощью можно оказать качественную помощь максимальному количеству пациентов в самых отдаленных уголках региона.
С теми, кто уже успел оценить преимущества «поликлиник на колесах», встретилась Анна Корольчук.
Измерить давление, сделать кардиограмму, УЗИ и купить лекарства. Чтобы получить медицинскую помощь, жителям Якимовки теперь не нужно выезжать из своей деревни. Раз в месяц, точно по расписанию, на сельскую улицу въезжает передвижной ФАП.
Наталья Адаменко, жительница деревни Якимовка:
Оповещают нас все время по телефону. Будем тогда-то, приходите. И кардиограмму, и кровь взяли.
Тамара Сойманова, жительница деревни Якимовка:
Ну конечно, и давление, и кровь берут. Все делают. Все что нужно, тут есть. Они приезжают, мы всем довольны.
Стационарного ФАПа в Якимовке никогда не было – ездили на прием к фельдшеру в соседний Борхов, за 6 километров. Появление мобильного пункта в автопарке Речицкой райбольницы стало настоящим спасением для пожилых людей. Четвертый год как он курсирует по малонаселенным деревням, принимая в сутки более 20 пациентов.
Здесь же предлагают сельчанам пройти диспансеризацию. При необходимости фельдшер выпишет направление к узкому специалисту или вызовет скорую. Практичный и хорошо оснащенный комплекс стал еще одним шагом на пути к доступной медицинской помощи для каждого.
Виталий Авдеев, главный врач Речицкой центральной районной больницы:
Наличие передвижного фельдшерско-акушерского пункта помогает оказать доступную и качественную медицинскую помощь на селе. То, что система здравоохранения пошла именно данным путем – очень положительный результат. Приезжая в населенный пункт, количество населения которого 20-50 человек, на месте можно получить качественную помощь, на месте можно пройти все необходимые клинические анализы, провести необходимые диагностические исследования. И самое главное – получить те лекарства, которые выписывает медицинский работник.
Всего в Гомельской области работает 7 таких мобильных медкомплексов. За 2024 год они совершили более тысячи выездов, во время которых фельдшеры приняли 18,5 тысячи человек.
Подробности в видео.