Молодец парень! Лукашенко похвалил военного, освоившего производство систем сброса для квадрокоптеров
«Идти от земли» – вот еще одно требование Президента. Оно прозвучало 13 июня и адресовано тем, кто отвечает за развитие отечественной военной беспилотной авиации. Дроны – последний и наиболее современный тренд и в военном деле, и в обеспечении национальной обороны. Как успешное использование таких машин, так и трудности противодействия беспилотникам можно наблюдать в ходе специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне в Брестской области Александр Лукашенко провел совещание по развитию белорусских беспилотных авиационных систем. А это целая отрасль: от разработки и выпуска дронов до подготовки операторов и боевого применения машин. Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов, уверен Президент. Что для этого нужно и как эту инновационную историю грамотно вписать в систему национальной обороны?
Положительную оценку не только от сослуживцев, но и главы государства получил один из военнослужащих, который с помощью 3D-печати освоил производство систем сброса для квадрокоптеров, а также сборку ФТП-дронов. При наличии всех компонентов она занимает порядка 2 часов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо его использовать и все. Молодец парень! И главная, как я вам говорю, задача, чтобы не ахали, не охали, вот он уйдет, а что дальше? Чтобы он, десяток за ним таких стояло. И за это его поощрять, платить, делать для него все, что ему надо.
Все рисуется самостоятельно, то есть берется из головы. Не копируется что-то с интернета, а именно делается своими мозгами, скажем так. Следующая разработка сейчас, которая пока что на уровне 3D-моделей и в голове, это устройство, которое будет приблизительно как ПВО. То есть, соответственно, оно будет достигать больших скоростей и перехватывать самолеты-разведчики, которые будут летать против нас.