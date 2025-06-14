Молодец парень! Лукашенко похвалил военного, освоившего производство систем сброса для квадрокоптеров

«Идти от земли» – вот еще одно требование Президента. Оно прозвучало 13 июня и адресовано тем, кто отвечает за развитие отечественной военной беспилотной авиации. Дроны – последний и наиболее современный тренд и в военном деле, и в обеспечении национальной обороны. Как успешное использование таких машин, так и трудности противодействия беспилотникам можно наблюдать в ходе специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в Брестской области Александр Лукашенко провел совещание по развитию белорусских беспилотных авиационных систем. А это целая отрасль: от разработки и выпуска дронов до подготовки операторов и боевого применения машин. Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов, уверен Президент. Что для этого нужно и как эту инновационную историю грамотно вписать в систему национальной обороны?