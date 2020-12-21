Новый председатель Березинского райисполкома: «Я всегда открыт для разговора»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Обновлен состав Минздрава, новые лица в Министерстве труда и соцзащиты, а также Минэкономики. 21 декабря назначен новый председатель Государственного таможенного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть точечные изменения и в региональной власти. В глобальных перестановках пока смысла нет. В целом вертикаль сформирована и справляется с поставленными задачами. Но некоторым регионам необходимо ускорить темпы развития. Поэтому у руля Березинского райисполкома стал Денис Дишук.

До 21 декабря теперь уже глава райисполкома занимал должность первого заместителя председателя, начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Столбцовского райисполкома. Березинский район для чиновника – новая степень ответственности. Журналистам Денис Дишук признался, что готов отвечать за больший объем работы и, главное, открыт для общения с людьми.

Денис Дишук, председатель Березинского райисполкома:

Президент сегодня дал четко понять, на что нацелен каждый человек. Помимо сельского хозяйства надо смотреть и социальную, и экономическую сферу. Поэтому дал четко понять, что мы все на виду, и надо это все дело отслеживать, чтобы власть была заметна, что она работает и что все люди у нас ценны.

Мне очень интересны люди, тем более каждая часть Беларуси, даже анализируя по Минской области – есть люди самобытные, индивидуальные.

Я всегда открыт для разговора, открыт для тех, кто идет со мной в одну ногу.