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Александр Румак: «Нам нужно ценить то, что сегодня у нас есть в белорусском обществе»

21 декабря 2020 19:37
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Новости Беларуси. 21 декабря Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Президент назначил Александра Румака уполномоченным по делам религий и национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого он работал заместителем министра труда и соцзащиты.

Один из главных посылов от Президента – сохранить межрелигиозный и межконфессиональный мир в Беларуси.

Александр Румак: «Нам нужно ценить то, что сегодня у нас есть в белорусском обществе»-1

Александр Румак теперь уполномоченный по делам религий и национальностей. Этот чиновник в особом представлении не нуждается. Работал замминистра труда и социальной защиты. Александр Лукашенко уверен, что новая должность в свете последних событий приобретает особый вес и значение.

Сильная сторона Румака, по мнению главы государства, в том, что он равно относится ко всем национальностям и конфессиям, а значит сможет найти общий язык с каждым.

Александр Лукашенко: одна из наших гордостей – межконфессиональный мир, мы его должны сохранить, его будут пытаться нарушить

В министерстве Александр Румак занимался вопросами социальной защиты, поэтому и новую работу называет понятной. Ведь это тоже социальная сфера. А межэтнический и межконфессиональный мир – стержень государственной политики.

Главное, уверен уполномоченный, чтобы люди научились ценить все то, что было создано за годы независимости. Толерантное отношение к разным мнениям – это то, чем по праву гордятся белорусы.

Александр Румак: «Нам нужно ценить то, что сегодня у нас есть в белорусском обществе»-4

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
Мировая история и нынешнее современное развитие показывают, что именно конфессиональные противоречия зачастую становятся причиной и гражданских войн, и войн внешних. Поэтому нам нужно ценить то, что сегодня у нас есть в белорусском обществе. Каждый человек, независимо от вероисповедания, от своей национальности, должен дорожить тем, что мы имеем сегодня.

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