Азарёнок: вся наша «ось зла» ничего и никогда не начинает, а все мировые войны развязывают «демократии»

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну покажите мне. Покажите мне тот мир, о котором мне заливали все уши и в школе, и в вузе. Тот, о котором написаны толстые книжки и вещают нам глянцевые журналы. Тот, о котором талдычат бесконечно на форумах и саммитах (каких угодно, их сотни) – от бесполезной и смешной ООН до всяких климатических балабольств – покажите. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Покажите мне мир, где есть демократия и права человека. В Америке бунт, мятеж, банды вываливают на улицы. И вот уже губернатор Калифорнии обращается к жителям: если вам мешают ехать на тачке протестующие, давите их – право имеете. А местный главный шериф заявляет вообще прекрасно. Я процитирую полностью: «Обращаюсь к тем, кто хочет знать, что я имею в виду, когда говорю, что мы применим насилие. Если вы сопротивляетесь законным приказам, вы отправитесь в тюрьму. Если перекроете проезжую часть, вы отправитесь в тюрьму. Если будете убегать от ареста, вы отправитесь в тюрьму уставшим. Если вы попытаетесь блокировать толпой наши машины, вас переедут и протащат по улице. Если плюнете в нас, вы отправитесь сначала в больницу, а потом в тюрьму. Если собьете одного из нас, вас порвут наши собаки, вы отправитесь в больницу, а потом в тюрьму. Если бросите в нас кирпич, коктейль Молотова или направите пистолет, мы сообщим вашей семье, где забрать ваши останки, потому что мы просто вас убьем». Где ты, падла Урсула, Боррель, скот, чего не вякаешь своим ртом, старый гаденыш? Где ОБСЕ и Комитет по правам человека ООН? Где вы все, кто вопил, лаял и пускал брызги слюней на нас, на Беларусь? Где вы все, я вас спрашиваю? Правозащитники паршивые, гуманисты вшивые, адвокатишки и интеллигентишки, псевдоцерковники слезливые, где ваши коллективные письма, где охи и ахи, где ямыбараны и вот это все? Почему ничего нет? Потому что вы лицемерное хамское быдло. И больше ничего.

Григорий Азаренок:

Покажите мне еще. Покажите мне мир, где, как мне рассказывали, «демократии не начинают войн». Нетаньяху горит идеей Великого Израиля в половину Аравийского полуострова. Трамп горит идеей захвата Гренландии, а кус Украины он уже выторговал себе. Эрдоган мечтает о восстановлении Османской империи. Только в 2024 году в мире случилось, не считая русско-украинского конфликта, 10 полномасштабных войн. Где все черные аватарки, где все слюни-сопли, где песенки от бардов и прибуханной старой попсы? Открой старый гнилой рот, Пугачиха, выпусти Галкина в подгузниках постонать, Макаревич, возмутись. Наши слащавые дегенераты – сашифилиппенки, юлиичернявскиезиссеры, сашинемо, навибенды и шнавибенды, и светалиексиевич – где антивоенные призывы против Израиля, где, мать вашу, все это? Кто начинал войны за последние 30 лет? Иран не начал ни одной. КНДР не начала ни одной. Китай не начал ни одной. Беларусь не начала ни одной. Россию вынудили защищаться. То есть вся наша «ось зла», весь наш клуб диктаторов, они ничего и никогда такого не начинает. А все мировые войны развязывают так называемые демократии. Свободный мир. Но при этом громче всех визжат, включают мольеровского Тартюфа, который гадит, подличает, но когда это замечают – громче всех орет и заламывает руки: меня несправедливо бьют! Новая война. Израиль напал на Иран. Слушайте же, люди, музыку современности. Слушайте – она ворвется в каждый дом, этот колокол прозвенит по всем, никто не укроется и не отсидится. Слушайте эту пластинку, больше ничего другого не будет.

Григорий Азаренок:

А потому Батька не дает никому расслабиться. Даже творчай интэлигэнцыи, будь она неладна. Сразу он окунает ее в геополитику. Пока вы тут баклуши бьете, воруете и разглагольствуете, в мире вот что творится. Освободите меня от того, чтобы снимать фильмы! Лукашенко о развитии кино в политическом разрезе. А потому пахать. Хоть и в шарашке. Нет – до свидания. Никакой пощады и жалости. Он себя не жалеет, детей своих, так почему должен страну на орла и решку ставить? Не будет этого. И сразу – на полигон. Проверить дроны, снаряды, обмундирование. Чтобы все было, и было свое. Иран готовился к войне все последние 30 лет, а пропустил мощный удар. Систему ПВО израильтяне отключили. Не своя была, вот и взломали. Парализовали. И раз уж мы говорим про Иран. Там убили высшее военное командование. Там убили ученых – светских людей. Как если бы у нас убили в свое время Капицу и Ландау, Харитонова и Королева. А теперь примерим на себя. За 40 лет существования Исламской Республики там появился огромный пантеон мучеников. У них взрывали парламент, у них убивали сотни управленцев. Расстреливали, травили, взрывали. Израиль ведет эту политику террора, не особо скрываясь, но даже хвастая. Не только военных, но именно гражданских людей. Но иранцы идут и идут на свои расстрельные должности. Во имя Веры своей и великого народа. Хорошо бы везде так. Идти на должность в прямом смысле на смерть. Но идти. А иначе – зачем?