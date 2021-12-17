Иван Тертель о сотруднике группы «Альфа»: «Получил смертельное ранение, но до конца выполнил свой долг»

Новости Беларуси. Они прожили очень короткую жизнь, но оставили ярчайший след в истории Беларуси. Пожалуй, самая печальная и пронзительная встреча сегодня, 17 декабря, прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

Мы потеряли своего сотрудника, это был один из самых лучших сотрудников группы «Альфа». Участвовал неоднократно в сложнейших операциях по обезвреживанию бандитов, различного рода преступников. И в тот день, когда это случилось, он принял единственно верное решение, фактически он закрыл своей грудью товарищей. Получил смертельное ранение, но до конца выполнил свой долг. Дима, конечно, будет всегда в наших сердцах, наших мыслях, мы будем стараться быть достойными его поступка и не посрамить в целом ни страну, ни Комитет госбезопасности в тех сложных ситуациях, в которых нам приходится работать каждый день. Хренин о погибших под Барановичами летчиках: «Это единственно правильный выбор. Они выполнили свой воинский долг» – читайте здесь.

Алена Сырова:

Немногословен был и Александр Лукашенко. Каждый год от нас уходят исключительные люди, прожившие долгую жизнь, оставившие яркий след в истории нашей страны, прославившие ее. К этому невозможно привыкнуть и относиться равнодушно. Вместе с тем Беларусь очень давно не теряла своих совсем молодых сыновей – вот так, в мирное время, в мирном небе и, казалось бы, на мирной земле. Во Дворце Независимости никогда прежде не вручали медали Героя Беларуси и орден «За личное мужество» не самим Героям, а посмертно. Это исключение. Потому так непросто. Всем. «Спасибо вам за сыновей». Александр Лукашенко вручил награды семьям Андрея Ничипорчика, Никиты Куконенко и Дмитрия Федосюка – читайте здесь.

В зале государственных наград для таких церемоний непривычно малолюдно и тихо: только жены, дети, сослуживцы и, конечно, родители Героев. В таких ситуациях трудно подобрать верные слова, но Александр Лукашенко озвучил главные – те, которые, наверняка хотел бы лично сказать этим людям каждый белорус. «Награды должны получать те, кто их удостоен, лично». Что сказал отец погибшего летчика на вручении госнаграды посмертно? – читайте здесь. Алена Сырова:

Владмир Ничипорчик – папа теперь уже Героя Беларуси, офицер, летчик-снайпер, специалистов такого класса в стране крайне мало. Это он заразил сына небом и воспитал таким, каким запомнила вся страна.

Отец Андрея Ничипорчика о поступке сына-летчика: так трудно говорить, решение его было правильным – читайте здесь. Разные награды, разные истории, разные ведомства, но единый внутренний стержень белорусского офицера.

Иван Тертель:

Мы помним, когда это случилось, так же как и гибель наших летчиков, Героев, были люди за рубежом, в основном которые попытались использовать эти моменты для того, чтобы расколоть общество, для того, чтобы посеять какие-то негативные эмоции, породить какие-то процессы. Но они просчитались. Наши люди простые, и особенно сотрудники силовых структур, наоборот, сплотились вокруг этих случаев, они стали одним монолитом. И это стало еще большим таким фактором, который позволяет нам защищать интересы родины, ориентируясь на их героические поступки. Вдова летчика, погибшего под Барановичами: «Ждала каждый вечер его с работы, а сейчас просто понимаешь, что нет, не придет» – читайте здесь.