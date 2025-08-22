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Футболисты гродненского «Немана» уступили в поединке плей-офф Лиги конференций мадридскому «Райо Вальекано»

22 августа 2025 19:39
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Футболисты «Немана» уступили в матче плей-офф Лиги конференций испанскому «Райо Вальекано». Поединок прошел в венгерском Сегеде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Игоря Ковалевича оказала достойное сопротивление представителю Ла Лиги, однако пиренейцам все же удалось поразить ворота гродненцев. Единственный гол на 77-й минуте встречи забил Альваро Гарсия. У «Немана» было несколько голевых моментов, но подвела реализация. Ответный матч состоится 28 августа в Мадриде. Отметим, гродненская дружина впервые пробилась в решающую стадию квалификации еврокубковых турниров.

# Футбол

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