Новости по тегу #Никита Куконенко

19 мая – дата, которая навсегда останется в памяти страны. Пять лет назад трагедия в небе над Барановичами унесла жизни двух военных летчиков. Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко до последнего уводили падающий самолет от жилых домов, сделав выбор, который стал примером настоящего мужества.
Воздушное судно прибыло из музея 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы – той воинской части, где оттачивал летное мастерство Никита Куконенко.
19 мая 2021 года во время планового учебно-тренировочного полета над Барановичами у их Як-130 отказало управление.
Четыре года назад они увели падающий военный самолет от жилых домов. Ценой своих жизней авиаторы спасли десятки других. Глава государства посмертно присвоил пилотам звание «Герой Беларуси». Спустя время память о подвиге продолжает жить в сердцах людей.
О подвиге ее сына и лейтенанта Никиты Куконенко знает каждый белорус. В мае 2021 года летчики увели падающий самолет от жилых кварталов Барановичей. Ребята спасли сотни жизней ценой собственных.
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