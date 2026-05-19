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Новости по тегу #Никита Куконенко

Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко
19 мая 2026 17:37

Спустя 5 лет – в Беларуси вспоминают подвиг летчиков-героев Ничипорчика и Куконенко

В память о летчиках Куконенко и Ничипорчике в Полоцке установили легендарный истребитель МиГ-15
19 мая 2026 15:23

В память о летчиках Куконенко и Ничипорчике в Полоцке установили легендарный истребитель МиГ-15

Пять лет назад в Барановичах совершили подвиг белорусские летчики Ничипорчик и Куконенко
19 мая 2026 07:46

Пять лет назад в Барановичах совершили подвиг белорусские летчики Ничипорчик и Куконенко

В Барановичах почтили память Героев Беларуси Ничипорчика и Куконенко
19 мая 2025 17:51

В Барановичах почтили память Героев Беларуси Ничипорчика и Куконенко

Мама Героя Беларуси. В Лиде слова благодарности звучали в адрес Галины Ничипорчик
14 октября 2024 18:03

Мама Героя Беларуси. В Лиде слова благодарности звучали в адрес Галины Ничипорчик

В Беларуси вспоминают подвиг лётчиков Ничипорчика и Куконенко, погибших во время учебного полёта
19 мая 2024 08:23

В Беларуси вспоминают подвиг лётчиков Ничипорчика и Куконенко, погибших во время учебного полёта

В Полоцке и Барановичах появились памятные знаки лётчикам-героям Куконенко и Ничипорчику
17 мая 2024 19:21

В Полоцке и Барановичах появились памятные знаки лётчикам-героям Куконенко и Ничипорчику

Памятный знак Герою Беларуси лётчику Никите Куконенко открыли в Полоцке
17 мая 2024 13:42

Памятный знак Герою Беларуси лётчику Никите Куконенко открыли в Полоцке

«Это больше, чем фильм». В Беларуси состоялся показ киноленты о подвиге лётчиков Ничипорчика и Куконенко
19 мая 2023 17:43

«Это больше, чем фильм». В Беларуси состоялся показ киноленты о подвиге лётчиков Ничипорчика и Куконенко

Лукашенко: «Новый год – это праздник, который каждого взрослого побуждает стать волшебником»
29 декабря 2022 18:13

Лукашенко: «Новый год – это праздник, который каждого взрослого побуждает стать волшебником»

День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?
17 сентября 2022 19:09

День народного единства. Как Беларусь встретила самый молодой государственный праздник?

В Беларуси отмечают День военно-воздушных сил. Президент поздравил личный состав и ветеранов службы
21 августа 2022 07:28

В Беларуси отмечают День военно-воздушных сил. Президент поздравил личный состав и ветеранов службы