Вдова лётчика, погибшего под Барановичами: «Ждала каждый вечер его с работы, а сейчас просто понимаешь, что нет, не придёт»

Новости Беларуси. Они прожили очень короткую жизнь, но оставили ярчайший след в истории Беларуси. Пожалуй, самая печальная и пронзительная встреча сегодня, 17 декабря, прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Спасибо вам за сыновей». Александр Лукашенко вручил награды семьям Андрея Ничипорчика, Никиты Куконенко и Дмитрия Федосюка – читайте здесь.

Экипаж Як-130:

Увожу в сторону!

Аккуратно, аккуратно, Димку вытаскивай!

Алена Сырова, СТВ:

Вы не могли не видеть эти кадры раньше. Крушение Як-130 под Барановичами, циничное убийство сотрудника «Альфы» в Минске. Даже спустя месяцы после трагедий, глядя видео, по-прежнему хочется зажмуриться людям, далеким от семей героев. Что говорить о тех, для кого майор Ничипорчик, лейтенант Куконенко и старший лейтенант Федосюк родные. Виктор Хренин о погибших под Барановичами летчиках: «С точки зрения офицерской чести, это тоже единственно правильный выбор. Они выполнили свой воинский долг» – читайте здесь.