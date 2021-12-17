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Вдова лётчика, погибшего под Барановичами: «Ждала каждый вечер его с работы, а сейчас просто понимаешь, что нет, не придёт»

17 декабря 2021 17:17
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Новости Беларуси. Они прожили очень короткую жизнь, но оставили ярчайший след в истории Беларуси. Пожалуй, самая печальная и пронзительная встреча сегодня, 17 декабря, прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Спасибо вам за сыновей». Александр Лукашенко вручил награды семьям Андрея Ничипорчика, Никиты Куконенко и Дмитрия Федосюка – читайте здесь.  

Вдова лётчика, погибшего под Барановичами: «Ждала каждый вечер его с работы, а сейчас просто понимаешь, что нет, не придёт»-1

Экипаж Як-130:  
Увожу в сторону!  

Вдова лётчика, погибшего под Барановичами: «Ждала каждый вечер его с работы, а сейчас просто понимаешь, что нет, не придёт»-4

Аккуратно, аккуратно, Димку вытаскивай!  

Вдова лётчика, погибшего под Барановичами: «Ждала каждый вечер его с работы, а сейчас просто понимаешь, что нет, не придёт»-7

Алена Сырова, СТВ:  
Вы не могли не видеть эти кадры раньше. Крушение Як-130 под Барановичами, циничное убийство сотрудника «Альфы» в Минске. Даже спустя месяцы после трагедий, глядя видео, по-прежнему хочется зажмуриться людям, далеким от семей героев. Что говорить о тех, для кого майор Ничипорчик, лейтенант Куконенко и старший лейтенант Федосюк родные.  

Виктор Хренин о погибших под Барановичами летчиках: «С точки зрения офицерской чести, это тоже единственно правильный выбор. Они выполнили свой воинский долг» – читайте здесь.  

Вдова лётчика, погибшего под Барановичами: «Ждала каждый вечер его с работы, а сейчас просто понимаешь, что нет, не придёт»-10

Татьяна Куконенко, вдова героя Беларуси Никиты Куконенко:  
Наверное, знаете, приходит просто какое-то осознание – что вот все, до этого ты ждал каждый вечер его с работы, а сейчас просто понимаешь, что нет, не придет. Медали нужно носить, а не так чтобы они где-то лежали в коробочке на полке.  

# Госнаграды # общество # Алена Сырова # Виктор Хренин # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Дмитрий Федосюк # Александр Лукашенко # Татьяна Куконенко # Фотофакт

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