На Кубке сильнейших спортсменов в Москве белорусские грации выиграли 15 наград

Белорусские гимнастки блестяще выступили на Кубке сильнейших спортсменов, который завершился в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер национальной команды Алина Горносько продемонстрировала превосходную форму и завоевала россыпь наград. Напомним, накануне она победила в многоборье. 22 августа грации разыгрывали медали в отдельных видах. Алине Горносько не было равных в упражнениях с мячом, булавами и лентой. Белоруска в этих дисциплинах поднялась на высшую ступень пьедестала почета. В упражнении с булавами серебряным призером стала наша Дарья Ткачева, а Дарья Веренич завоевала бронзу в состязаниях с лентой. Ярко проявила себя и Анастасия Салос. Она идеально исполнила композицию с обручем и заняла первое место. В упражнении с мячом Анастасия также стала обладательницей серебра. Кроме того, удостоились наград гимнастки и в групповом упражнении. У национальной команды Беларуси золото – в упражнении с тремя обручами и двумя лентами, а также серебро – в композиции с пятью лентами.