Лукашенко рассказал, что Беларусь обсуждалась как один из гарантов безопасности для Украины

Нам же не нужны ни премии, ни оценки, ни чья-то похвала со стороны. Наверное, белорусское государство сейчас на том этапе развития, когда важно концентрироваться на себе. На том, что говорят внутренние радары. Поэтому в очень многих вопросах мы идем, все чаще опираясь не на авось, а на опыт китайских друзей, например, – медленно, но основательно.

Начался день, как всегда в таких ситуациях, с откровенного и максимально предметного разговора с представителем огромной Медиакорпорациии Китая. Однако этим интервью не закончилось. К беседе подключились репортеры белорусского президентского пула.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, приоткрою вам секрет. Когда речь идет о гарантиях безопасности, говорят о членах Совета Безопасности, постоянных членах Совета Безопасности, говорят о странах, которые могут, такие как США, Китайская Народная Республика, другие мощные страны, европейские страны, которые не являются членами Совбеза, предоставить такие гарантии. В том числе и Беларусь.

Но когда я это услышал подковерно, я подумал: а нам это надо или нет, чтобы мы кому-то гарантировали какую-то безопасность? Кто его знает, поэтому я молчу, я молчу. Ну, конечно, если сказать: ну, подключайся, ну, не солидно – что мы, агрессоры? Поэтому подключимся, но не рвемся туда.

Я вам сказал, кто сегодня обсуждается в плане гарантов безопасности, как обсуждалась и в том числе Беларусь. Зеленский заявил, что они не хотят, чтобы Китай был гарантом безопасности. Не хотят. Почему? Потому что вот Китай не предотвратил войну. Слушай, господь с вами! Китай должен был вмешаться в эту войну и не предотвратить ее? Это ты должен был делать все, чтобы у тебя не было войны!

Поэтому, прежде чем бряцать языком, Зеленскому надо немножко думать. Вот пример параллельный, это вот по вчерашнему заявлению – прибалты, литовцы. Что им неймется? Заявили, что Тайвань – это сами они сами по себе, китайцы такие-сякие. Ну, хорошо, ребята, не хотите – мы с вами иметь не будем отношений. Недавно, у нас контакт имеется с литовцами, литовцы говорят: зачем мы это брякнули, испортили отношения с Китаем незачем. Так бы развивали с ними отношения, порты были, может быть, загружены. А так, говорит, ни порты не загружены, Китай не поставляет свою продукцию и так далее. «Зачем? Кто нас тянул? Зачем мы это брякнули?» То есть пришло понимание.