Отец Андрея Ничипорчика о поступке сына-лётчика: так трудно говорить, решение его было правильным

Траурная церемония состоялась в клубе 116-й штурмовой авиабазы, в которой служили военные. Сотни человек пришли отдать дань памяти пилотам.

Владимир Ничипорчик, отец Андрея Ничипорчика:

Он выполнил свою работу, это только так. Это мое мнение, убеждение. Считаю, хотя так говорить, наверное, трудно, что это решение его было правильным. Потому что потеря родственника, потеря сына, которого безмерно любил, – это потеря.