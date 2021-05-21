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Отец Андрея Ничипорчика о поступке сына-лётчика: так трудно говорить, решение его было правильным

21 мая 2021 13:46
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Новости Беларуси. 21 мая страна прощается с погибшими летчиками. Майор Андрей Ничипорчик, лейтенант Никита Куконенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Траурная церемония состоялась в клубе 116-й штурмовой авиабазы, в которой служили военные. Сотни человек пришли отдать дань памяти пилотам.

Отец Андрея Ничипорчика о поступке сына-лётчика: так трудно говорить, решение его было правильным-1

Владимир Ничипорчик, отец Андрея Ничипорчика:
Он выполнил свою работу, это только так. Это мое мнение, убеждение. Считаю, хотя так говорить, наверное, трудно, что это решение его было правильным. Потому что потеря родственника, потеря сына, которого безмерно любил, – это потеря.

Беларусь прощается с погибшими лётчиками-героями. На траурную церемонию пришли сотни человек (подробнее здесь).

# Некролог # общество # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Владимир Ничипорчик # Фотофакт

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