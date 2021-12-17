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«Награды должны получать те, кто их удостоен, лично». Что сказал отец погибшего лётчика на вручении госнаграды посмертно?

17 декабря 2021 13:11
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Новости Беларуси. Исключительная церемония. За подвиг ценою в жизнь посмертно награждены летчики 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы ВВС и офицер Комитета госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил высшие награды Беларуси семьям героев – Андрея Ничипорчика, Никиты Куконенко и Дмитрия Федосюка.  

«Награды должны получать те, кто их удостоен, лично». Что сказал отец погибшего лётчика на вручении госнаграды посмертно?-1

Владимир Ничипорчик, отец Героя Беларуси Андрей Ничипорчика:  
Одна из заповедей гласила: прожитая жизнь исчисляется не годами, а тем, сколько добрых дел ты сделал на земле и какой след оставил ты на этой земле. Я, может быть, повторяюсь, но, действительно, наши ребята, Андрей и Никита, оставили достойный след на нашей прекрасной белорусской земле. И я желаю всей Беларуси, чтобы указы Президента с этим таким ужасным словом, которое пишется в скобках, не повторялись. Награды должны получать те, кто их удостоен, лично.  

«Спасибо вам за сыновей». Александр Лукашенко вручил награды семьям Андрея Ничипорчика, Никиты Куконенко и Дмитрия Федосюка.  

# Госнаграды # общество # Владимир Ничипорчик # Александр Лукашенко # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Дмитрий Федосюк # Фотофакт

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