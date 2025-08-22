Исполком АБФФ поставил задачу сборной Беларусы выйти в плей-офф квалификации чемпионата мира

Перед сборными страны поставлены высокие задачи. Они были утверждены 22 августа исполкомом Белорусской федерации футбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Национальная команда под руководством Карлоса Алоса должна выйти в плей-офф квалификации чемпионата мира – 2026. Уже в сентябре нашей сборной предстоит сыграть два стартовых отборочных поединка. 5-го числа белорусы встретятся с командой Греции. А 8 сентября померятся силами с дружиной Шотландии. Не менее серьезные ориентиры и у молодежки. Перед командой Виталия Павлова поставлена задача выйти в финальный раунд чемпионата Европы – 2027. Старт отбора также в сентябре. 4-го числа молодежная сборная нашей страны сыграет с бельгийцами, а 8 сентября – с командой Австрии. В тренерском штабе женской сборной Беларуси произошли изменения: Владимира Шиндикова у руля команды сменил Вячеслав Григоров.