Собирают внушительные просмотры – почему и о чём журналисты любят говорить с Президентом Беларуси

По существу, а еще без закрытых тем, предельно искренне, откровенно, эмоционально – эти все эпитеты, безусловно, о крупных международных интервью Александра Лукашенко. И едва ли кто-то в мире белорусского лидера упрекнет в обратном.
И запрос на такой доверительный и, что самое важное, честный разговор с нашим Президентом невероятно высок. Подтверждение тому – полтора десятка интервью белорусского лидера международным информационным агентствам, телеканалам, а также популярным журналистам и блогерам за последние несколько лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
География этих интервью весьма широка: Соединенные Штаты Америки, Япония, Великобритания, Франция, разумеется, союзная Россия. И речь не только об обстоятельных и длительных беседах. На крупных саммитах, что называется «на ходу» журналистский пул порой буквально засыпает белорусского лидера вопросами.
И речь не только о нашей внутренней повестке. Спектр тем, который всякий раз репортеры просят прокомментировать Александра Лукашенко, традиционно широк и чаще всего, как показывает анализ последних интервью, касается мировой ситуации. А просмотры этих бесед в сети Интернет, как правило, весьма внушительны.
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