Собирают внушительные просмотры – почему и о чём журналисты любят говорить с Президентом Беларуси

По существу, а еще без закрытых тем, предельно искренне, откровенно, эмоционально – эти все эпитеты, безусловно, о крупных международных интервью Александра Лукашенко. И едва ли кто-то в мире белорусского лидера упрекнет в обратном.

И запрос на такой доверительный и, что самое важное, честный разговор с нашим Президентом невероятно высок. Подтверждение тому – полтора десятка интервью белорусского лидера международным информационным агентствам, телеканалам, а также популярным журналистам и блогерам за последние несколько лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.