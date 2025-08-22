Белорусские пятиборцы готовятся к финальному этапу международного турнира «Кубок Павла Леднёва»

В течение четырех дней на базе БГУФК спортсмены будут соревноваться в фехтовании, плавании, лазер-ране и полосе препятствий. В решающий раунд пробились 36 спортсменов из Беларуси и России. В числе нашей сборной такие именитые пятиборцы, как Мария Гнедчик, Виолетта Гуреева, Анастасия Малашенока, а также Максим Марук, Аким Гнедчик и Иван Хамцов.

Мария Гнедчик, участница турнира: Для нас организовывают очень достойное место, все очень красиво, красивая трасса, подготовленная полоса препятствий, фехтовальный зал, все очень здорово. Огромное спасибо Федерации современного пятиборья России и нашей Белорусской федерации современного пятиборья, что проводят эти старты. Они дают возможность нам выступить. И я могу с уверенностью сказать, что конкуренция не хуже международного уровня.

Максим Марук, участник турнира:

Нахожусь в хорошей форме. Я буду в хорошей форме на соревнованиях. Россию никогда нельзя скидывать со счетов, там действительно хватает сильных спортсменов. Все-таки на международные соревнования едут 8 лучших человек, может быть, даже 4, а остается тоже порядка 15 человек сильных. То есть конкуренция всегда сохраняется.

Международные соревнования «Кубок Павла Леднева» проводятся уже третий год. Основными участниками являются белорусы и россияне. И обычно именно эти страны поочередно принимают турнир на своих площадках.

Дисциплины, представленные на турнире, меняются в зависимости от требований Международной федерации пятиборья, но неизменными остаются высокий уровень и конкуренция. Борьбу спортсмены начнут 9 сентября с фехтования. Обладатели наград определятся в пятницу, 12 сентября.