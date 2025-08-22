Прямой эфир

Женская байдарка-четвёрка из Беларуси завоевала бронзу на чемпионате мира в Милане

22 августа 2025 19:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские спортсмены завоевали первую медаль чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Милане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На дистанции 500 метров женская байдарка-четверка в составе Маргариты Ткачевой, Владиславы Скригановой, Инны Савчук и Надежды Кушнер финишировала третьей. Серебряным призерам, китаянкам, белоруски уступили одну десятую секунды. В аналогичном виде программы мужская байдарка-четвертка заняла девятое место. В шаге от пьедестала остановилась женская каноэ-двойка в составе Ольги Климовой и Ангелины Бардановской. На 500-метровке белоруски показали четвертый результат. Станислав Савельев в каноэ-одиночке на 200-метровке финишировал седьмым, а Глеб Чеботарев в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров расположился на девятой позиции.

# Гребля

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские теннисистки узнали соперниц на старте квалификации открытого чемпионата США
22 августа 2025 12:56

Белорусские теннисистки узнали соперниц на старте квалификации открытого чемпионата США

Белоруска Ксения Костенич оспорит бронзовую медаль ЧМ по борьбе
22 августа 2025 12:54

Белоруска Ксения Костенич оспорит бронзовую медаль ЧМ по борьбе

Минский полумарафон соберёт около 25 тысяч участников
21 августа 2025 20:33

Минский полумарафон соберёт около 25 тысяч участников