Польский военный: мы ловили одинокого человека, вывозили его в лес, выкапывали яму. Пограничники стреляли ему в голову

Новости Беларуси. Самые смелые, амбициозные желания польских властей сбываются. Их военнослужащие начинают пересекать белорусско-польскую границу. Правда, не для того чтобы границу отодвинуть ближе к Минску, а ради того, чтобы попросить политическое убежище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эмиль Чечко, будучи несогласным с политикой своей страны в отношении миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами, перебежал на сторону Беларуси.

Эмиль Чечко:

Когда мы приезжали на место, мы видели, что стоит военный Jelcz, грузовик. И один выходил, потом садились рядом друг с другом. И один у другого пограничника спрашивал: «Ну что, перезаряжаем оружие?» А мы спрашиваем: «А в чем дело?» Они на нас смотрят и говорят: «Перезаряжаем». И целятся в голову, чтобы заставить нас стрелять. Когда нас привезли в первый раз, на первом патрулировании, где-то по дороге мы были пьяные, мы ловили какого-то одинокого человека, потом мы вывозили его в лес, выкапывали яму. И прямо на наших глазах, когда мы были сильно пьяны, но еще не видели, что происходит, пограничники стреляли ему просто в голову.