Генерал-майор Игорь Голуб о лётчиках, пожертвовавших собой: «Вооружённые Силы гордятся, что в нашем строю ещё два Героя Беларуси»

Новости Беларуси. Они прожили очень короткую жизнь, но оставили ярчайший след в истории Беларуси. Пожалуй, самая печальная и пронзительная встреча сегодня, 17 декабря, прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ: Не меньшего мужества и героических усилий стоило родственникам погибших прийти во Дворец Независимости, общаться с журналистами (за это отдельная благодарность), снова и снова вспоминая события, отнявшие у них самых близких. Сегодня с трудом сдерживали эмоции даже генералы.

Игорь Голуб, командующий ВВС и ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Карват Владимир, 1996 год, совершил подвиг 23 мая. Как-то совпали эти даты. Наши герои 19 мая, здесь 23-го. В этом году 25 лет подвигу первого Героя Беларуси Карвата отмечали. Так вот совпало, что опять же в мае барановичский воздух, небо над Барановичами. И опять пришлось действовать так, как необходимо было действовать. Вооруженные Силы гордятся этим, гордятся, что в нашем строю, хоть и посмертно, но еще два героя Беларуси.