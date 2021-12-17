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Генерал-майор Игорь Голуб о лётчиках, пожертвовавших собой: «Вооружённые Силы гордятся, что в нашем строю ещё два Героя Беларуси»

17 декабря 2021 19:03
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Новости Беларуси. Они прожили очень короткую жизнь, но оставили ярчайший след в истории Беларуси. Пожалуй, самая печальная и пронзительная встреча сегодня, 17 декабря, прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Генерал-майор Игорь Голуб о лётчиках, пожертвовавших собой: «Вооружённые Силы гордятся, что в нашем строю ещё два Героя Беларуси» -1

Хренин о погибших под Барановичами летчиках: «Это единственно правильный выбор. Они выполнили свой воинский долг» – читайте здесь.  

Алена Сырова, СТВ:  
Не меньшего мужества и героических усилий стоило родственникам погибших прийти во Дворец Независимости, общаться с журналистами (за это отдельная благодарность), снова и снова вспоминая события, отнявшие у них самых близких. Сегодня с трудом сдерживали эмоции даже генералы.  

Генерал-майор Игорь Голуб о лётчиках, пожертвовавших собой: «Вооружённые Силы гордятся, что в нашем строю ещё два Героя Беларуси» -4

Игорь Голуб, командующий ВВС и ПВО Вооруженных Сил Беларуси:  
Карват Владимир, 1996 год, совершил подвиг 23 мая. Как-то совпали эти даты. Наши герои 19 мая, здесь 23-го. В этом году 25 лет подвигу первого Героя Беларуси Карвата отмечали. Так вот совпало, что опять же в мае барановичский воздух, небо над Барановичами. И опять пришлось действовать так, как необходимо было действовать. Вооруженные Силы гордятся этим, гордятся, что в нашем строю, хоть и посмертно, но еще два героя Беларуси.  

Вдова летчика, погибшего под Барановичами: «Ждала каждый вечер его с работы, а сейчас просто понимаешь, что нет, не придет» – читайте здесь.   

# Госнаграды # общество # Алена Сырова # Виктор Хренин # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Дмитрий Федосюк # Александр Лукашенко # Татьяна Куконенко # Игорь Голуб # Владимир Карват # Фотофакт

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